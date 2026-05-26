Néstor Lorenzo destapa la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026 con James al mando y sin Borré

La lista de 26 de Colombia para el Mundial de 2026 ya es oficial y el gran damnificado tiene nombre y apellido: Rafael Santos Borré. Néstor Lorenzo ha dado todas las explicaciones en rueda de prensa y, ojo, no se ha andado con rodeos. El técnico argentino ha decidido cortar por lo sano y apostar por el momento de forma, no por la historia.

El portazo a Borré: "La actualidad del Cucho es mejor que la de Rafa"

Lorenzo fue claro como el agua. Primero justificó que el amistoso previsto para el 29 de mayo se movió, lo que obligó a cerrar la lista antes de tiempo y sin la prueba final que había planeado. Pero la razón de peso fue deportiva. “La actualidad del Cucho en este momento es mejor que la de Rafa”, soltó sin anestesia. Y los números no mienten: Juan Camilo Hernández llega con 15 goles y 3 asistencias en 40 partidos con el Real Betis esta temporada, mientras que Borré suma 9 tantos en 27 encuentros con el Internacional de Porto Alegre. Ahí está el corte.

Eso sí, el seleccionador no quiso borrar de un plumazo la aportación de Borré: “Rafa es un tipo que nos dio un montón, que siempre se entregó por la Selección y fue parte de todo el proceso”. Y confesó que llamar al delantero para comunicárselo fue una de las conversaciones más duras de su carrera. Un gesto humano que, por si alguien lo dudaba, deja claro que la decisión fue todo menos cómoda.

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Cucho Hernández, el killer que llega con 15 goles y hambre de Mundial

El gran beneficiado es el 'Cucho', que se ganó el billete a pulso. Sus 15 dianas esta temporada con el Betis son su mejor carta de presentación, muy por encima de las de un Borré que no ha encontrado la regularidad esperada. Lorenzo incluso fue más allá y comparó las ligas en las que compiten ambos: la Premier League y LaLiga, por un lado, y el Brasileirao, por otro. “La línea es muy pareja, pero hay que medir los niveles en los que están”, explicó.

El mensaje es nítido: en una cita tan corta como un Mundial, el presente manda sobre el pasado. Y Cucho, que ya sabe lo que es marcar en Europa, llega en plena ebullición. Vaya tela con la competencia en la delantera cafetera.

Las otras bajas que no pasaron el corte

No todo fue el drama Borré. Lorenzo también dejó fuera a otros nombres que muchos daban por seguros. Yerson Mosquera (Wolverhampton), Juan David Cabal (Juventus) y Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre) se quedan sin Mundial. Cabal, en concreto, arrastraba lesiones y apenas disputó 19 partidos. Mosquera, pese a sumar 31 encuentros, no convenció. Y Carbonero, que parecía tener un pie en la lista, tampoco entró.

Aquí se ve que Lorenzo ha tirado de procesos, de lo que ha vivido con ellos en las eliminatorias, y ha preferido premiar la continuidad antes que los fogonazos de última hora.

Borré fue clave en el camino a Norteamérica, pero Lorenzo ha decidido que el presente pesa más que el pasado.

James, Luis Díaz y una lista con veteranos y talento joven

En el panorama positivo, James Rodríguez está dentro y en buena forma física, según confirmó Lorenzo. El técnico dijo que el mediapunta del Minnesota United llegó bien, aunque tuvo un "pequeño dolorcito" que lo apartó de un par de entrenamientos. Pero no hay alarma.

El Bayern Múnich, con Luis Díaz, y otras referencias como Ospina, Mina, Quintero o Carrascal completan una Selección Colombia que mezcla veteranía con descaro. La columna vertebral está clara: arquero de garantías, defensa sólida, volantes con pausa y delanteros desequilibrantes.

¿Acierto o riesgo? Lorenzo se la juega sin Borré

El debate está servido en Colombia y en todas las tertulias de café. Borré fue pieza clave en las eliminatorias y su carácter competitivo es difícil de sustituir. Pero el fútbol es momento y el 'Cucho' está en el mejor tramo de su carrera. Lorenzo ha optado por la lógica del rendimiento inmediato, aunque asume el coste emocional de dejar a un histórico como Rafa.

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Personalmente, creo que es valiente y frío descartar a un jugador que lo dio todo, pero un Mundial no perdona la nostalgia. Es la primera vez en mucho tiempo que un futbolista con tanto peso en la clasificación se queda fuera por criterios puramente futbolísticos. El próximo reto es que Cucho demuestre en el máximo escenario, el Mundial de Norteamérica 2026, que merece esta confianza. La cita es en junio. Agárrense.

El chisme en 3 claves (TL;DR)