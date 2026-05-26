WhatsApp ya parece Instagram: los estados dominan la pantalla y no podrás ocultarlos

Meta no sabe vivir sin historias. Y si tu WhatsApp aún no parece Instagram, tranquilo: está al caer. La nueva beta de la aplicación de mensajería —sí, esa que abres 90 veces al día— copia por completo el formato de la red social del fantasma para meterte los estados hasta en la sopa. Lo hacía en Android hace semanas, y ahora la versión de iOS confirma que el cambio es oficial. No es un experimento ni una opción: los estados van a dominar tu pantalla principal y no podrás ocultarlos.

El espejo de Instagram en tu WhatsApp

La captura la ha filtrado WABetaInfo, el rastreador de betas de WhatsApp que nunca falla. En la parte superior del feed de chats, justo donde antes solo había una barra de búsqueda inofensiva, aparecen ahora círculos con las fotos de perfil de tus contactos y un icono '+' en el tuyo para añadir un estado. Es literalmente el carrusel de historias de Instagram empotrado en tu app de mensajería. Da igual que solo dos personas de tu agenda suban algo ahí: WhatsApp te lo pondrá delante de los morros, sí o sí.

Para más inri, el diseño sigue molando incluso cuando bajas a leer chats antiguos. Las esferas se encogen pero permanecen visibles en todo momento. Es decir, más intrusivo que en la propia Instagram, donde al menos puedes ignorarlas haciendo scroll hacia abajo. Aquí te acompañarán mientras buscas ese mensaje de la mudanza que juraste guardar.

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Un cambio forzoso y sin marcha atrás

¿Cuándo llega? La beta ya está activa en Android e iOS y todo apunta a que el despliegue global se produzca en las próximas dos o tres semanas. No hay fecha oficial, pero el patrón de WhatsApp es claro: cuando meten algo en beta a la vez en ambos sistemas, el lanzamiento definitivo es cuestión de días.

Y la pregunta del millón: ¿se puede volver a la interfaz de antes? No. No existe ningún ajuste, truco ni parche que revierta el rediseño. WhatsApp ha decidido que los estados deben funcionar como sea y te obliga a pasar por el aro. Ya lo hizo con los stickers, con los canales y con las llamadas grupales; ahora le toca al formato que nunca acaba de cuajar. La compañía lo sabe, pero insiste. Por si acaso.

WhatsApp ha decidido que los estados funcionen como sea, aunque para ello tenga que calcar a Instagram en tu pantalla de chats.

¿De verdad alguien quiere más estados en WhatsApp?

La obsesión de Meta con los estados es digna de estudio. Desde que los lanzaron en 2017, han intentado de todo: respuestas rápidas, menciones, música, encuestas… y el usuario medio sigue pasando olímpicamente de ellos. De hecho, la mayoría de los mensajes que se comparten en WhatsApp son de texto, fotos y vídeos puntuales, no efímeros. La función que más odias, como la llama la fuente original, sigue viva por la cabezonería de quien cree que una app de mensajería debería comportarse como un feed social.

El precedente es claro: cuando Meta forzó el scroll horizontal de historias en Facebook, la reacción fue tibia y al final quedó como un rincón que nadie visita. Ahora repite la jugada en su servicio más personal, el que usamos para hablar con la familia. Y la sensación es de estar metiendo con calzador un formato que funciona de maravilla en otra parte, pero que aquí chirría. Como ponerle ruedas de monopatín a una bicicleta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Meta sigue empeñada en que uses los estados como si no tuvieras Instagram. El rediseño es invasivo y no resuelve lo que los usuarios piden — menos ruido visual, más privacidad—. Es otra imposición que huele a vuelta atrás en dos actualizaciones, así que el hype es más bien resignación.

El resumen para vagos (TL;DR)