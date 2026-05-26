Gabriel Rufián ironiza sobre los 'patriotas' que dejan de apoyar a La Roja por el Real Madrid

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a hacer lo que mejor se le da: lanzar una pulla en redes con el punto justo de mala leche para que la mitad del país lo odie y la otra mitad lo aplauda. Esta vez el objetivo no es el PP, el independentismo ni la derecha mediática, sino esos 'patriotas' que enarbolan la bandera de España hasta que el fútbol les pasa por encima.

El detonante, por si no has estado pegada al timeline: Luis de la Fuente ha dado la lista de convocados para el Mundial 2026 y no ha llamado a ningún jugador del Real Madrid. Ni uno. Cero. Y en el club blanco, que presume de ser el 'más grande de España' y de representar la españolidad como nadie, se ha montado un pollo considerable. Rufián, ojo avizor, no ha tardado en disparar con este tuit: "¿Entonces al final cuántos patriotas con la bandera de España en el perfil, en la muñeca y hasta en el cuello de la camisa no apoyarán a la selección de España porque no han convocado a los 0 jugadores de España que juegan de titular en el equipo que dicen que es el más patriota y grande de España?".

Zasca directo a la línea de flotación de ese nacionalismo futbolero que cambia de camiseta según la alineación. El tuit, como era de esperar, ha escalado en en cuestión de horas a trending topic de nicho, con las dos Españas irreconciliables lanzándose memes y argumentos que van desde "es una vergüenza" hasta "Rufián tiene razón, y eso me jode". El dato objetivo: De la Fuente ha dejado fuera a jugadores como Dani Carvajal, Lucas Vázquez o incluso al joven Dean Huijsen, que sí sonaba. No hay explicación oficial, pero la lectura es clara: el seleccionador ha mirado el rendimiento y no el escudo.

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Por qué el debate es más profundo de lo que parece

Y aquí viene lo interesante. Porque esta no es la primera vez que la ausencia de madridistas en la selección levanta ampollas. En el pasado, cuando Florentino Pérez acaparaba la lista con Raúl, Casillas o Ramos, el discurso era otro: "España sin el Real Madrid no sería nada". Ahora que el equipo blanco ha apostado fuerte por la diversidad internacional, el patriotismo se ha convertido en un argumento a la carta. Rufián, sin mencionar directamente al club, ha señalado la contradicción con una frase que da justo en la llaga. No se trata de criticar al club, sino de cuestionar a quienes hacen del fútbol una cuestión de estado solo cuando les conviene.

La bandera se lleva en la muñeca, pero cuando no juegan los tuyos, deja de ondear. Así de frágil es el patriotismo de salón.

Los amistosos previos al Mundial, el 4 y el 8 de junio, servirán para medir la temperatura. Si España pierde contra Irak, se arma la gorda. Si gana, el debate se apagará hasta el 15 de junio, cuando debute ante Cabo Verde. Pero aquí lo que queda es un retrato sociológico: esa esquizofrenia de ondear la bandera en la muñeca y dejarla guardada si no hay once tipos que juegan en el equipo que se autoproclama "el más patriota". La reflexión de Rufián, en el fondo, va más allá del fútbol: va de esa España que exige lealtad absoluta pero solo cuando el resultado le favorece.

El precedente que todo el mundo olvida (y que Rufián no menciona)

Conviene recordar que la selección ya ganó un Mundial (2010) sin un solo titular indiscutible del Real Madrid en aquel once de Del Bosque. Iker Casillas, sí, era el portero, pero el núcleo duro era culé. Y nadie dudó de su españolidad. La diferencia es que ahora el debate no es deportivo, es identitario. Se ha cruzado una línea peligrosa donde el apoyo a La Roja se condiciona a la presencia de los de siempre, como si la camiseta roja no valiera lo mismo sin la blanca debajo. Un sinsentido que Rufián ha dejado al descubierto con una simple pregunta sarcástica.

Lo que está en juego no es solo el orgullo madridista, sino una idea de país que algunos llevan como un pin en la solapa: solo brilla si les incluye. El Mundial empieza en menos de tres semanas. Veremos cuántos de esos 'patriotas' tuitean la banderita el 15 de junio.

El chisme en 3 claves (TL;DR)