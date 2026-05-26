Actores de doblaje de anime estallan contra TikTok por usar sus voces con IA: Kenjiro Tsuda demanda

Pocas cosas hay más irritantes que escuchar tu propia voz en un tiktok cutre que ni siquiera has grabado. Eso es lo que le lleva pasando a Kenjiro Tsuda, la garganta detrás de Nanami (Jujutsu Kaisen) y de un montón de personajes más que reconocerías aunque te taparan los ojos.

Una voz inconfundible que TikTok insiste en llamar genérica

El actor ha decidido plantarse. Ya hay demanda formal contra cuentas de TikTok que llevan meses generando vídeos con su timbre sin pedir permiso, amparándose en herramientas de IA. Hablamos de más de 180 vídeos colgados por un mismo perfil que, según las estimaciones recogidas por el equipo del actor, llegaba a facturar unos 750.000 yenes al mes (más de cuatro mil euros largos) solo a base de hacer hablar a una copia sintética de Tsuda. La plataforma se lava las manos con un argumento que casi da más rabia: no es la voz del actor, es solo una 'voz genérica de hombre' que, por pura casualidad, suena exactamente igual.

Venga. Que estamos hablando de una de las voces más graves, rasgadas y reconocibles del anime japonés. En serio, cierra los ojos cinco segundos y sabrás si es él. Decir que es genérica es como decir que el logo de Nike es un garabato cualquiera.

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Los actores no están solos y esto es lo que realmente está en juego

La Unión de Actores de Japón ha entrado en escena. No para dar palmaditas, sino para cubrir la espalda de Tsuda de manera firme. El productor Koichi Murakami ya ha señalado que el problema va mucho más allá de un caso aislado. Norio Wakamoto (la voz de Cell en Dragon Ball) o Megumi Ogata (Shinji en Evangelion) están viviendo exactamente lo mismo. Los vídeos se multiplican y TikTok, de momento, ni se inmuta.

La IA no se inventa una voz de la nada: necesita una fuente humana que analizar, y esa fuente casi siempre es la de un actor real.

El daño no se queda en el bolsillo, que ya es grave. Cuando una voz se usa sin control ni contexto, el desgaste reputacional puede ser brutal. Imagina que un personaje querido aparece soltando barbaridades en un clip viral. El actor se come el marrón y la plataforma se esconde detrás del algoritmo.

El verdadero problema: la IA sin ética es solo piratería con mejor marketing

Si nos paramos a pensarlo, la cuestión es bastante sencilla: una inteligencia artificial no crea nada desde cero. Por muy bien que suene, para llegar a imitar el timbre de Tsuda ha tenido que entrenarse con su voz real. Sin ese material original, la supuesta 'voz genérica' no existiría. Y si el actor no ha cobrado ni un yen por ese entrenamiento ni ha firmado ninguna autorización, alguien está exprimiendo un trabajo creativo a coste cero.

La paradoja es enorme: todo el mundo quiere contenido con calidad de estudio, pero cuando el artista pide que se le compense, de repente la tecnología es 'neutra' y el problema es de otro. No es un debate técnico, es una decisión ética. Y de momento TikTok ha elegido mirar para otro lado.

La mayoría de los actores afectados ya está harta de sentirse un banco de pruebas para startups sin escrúpulos. Si esta demanda prospera, marcará un antes y un después no solo en Japón, sino en cualquier lugar donde una voz se considere un bien artístico protegido.

El resumen para vagos (TL;DR)