Morante de La Puebla y Elisabeth Garrido rompen su matrimonio: 16 años al traste

Se acabó. Morante de La Puebla y Elisabeth Garrido han dicho basta tras 16 años de matrimonio y dos hijas en común. El rumor llevaba meses corriendo entre los círculos taurinos más cerrados, pero ahora ya es oficial: Vicente Zabala, periodista de los que no fallan, lo ha soltado en su biografía 'Memoria de Morante. El adiós y el regreso de un genio herido'. La confirmación ha caído como un jarro de agua fría para los seguidores del diestro, que en octubre de 2025 ya vieron cómo se cortaba la coleta por sorpresa.

Cómo ha salido a la luz la separación

El bombazo no ha llegado por un tuit ni por una exclusiva en un programa de corazón, sino en forma de libro. Vicente Zabala, que lleva años siguiendo la carrera y la vida personal del torero, ha dedicado buena parte de sus páginas a retratar el momento más oscuro de Morante. Las alarmas ya saltaron en octubre de 2025, cuando el sevillano se marchó a Portugal para visitar a su psiquiatra. Antes, sin embargo, tuvo que pasar por La Puebla del Río —donde residía con su familia— porque, según cuenta la biografía, tenía «pendientes dolorosos asuntos personales por resolver». Esas palabras no eran otra cosa que la separación de Elisabeth Garrido.

El propio Zabala escribe en el libro sin rodeos: «El maestro se ha divorciado de Elisabeth Garrido, con quien tiene dos niñas. La crisis de pareja ha pesado también en su ánimo». La noticia, aunque se gestó a finales de 2025, no ha trascendido hasta ahora, lo que ha multiplicado el impacto. La discreción ha sido total: ni comunicados, ni portadas de revista, ni una sola declaración pública. Solo el boca a boca y la pluma de un periodista que ha decidido contarlo cuando el torero ya estaba listo para digerirlo.

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Una boda íntima y 16 años de vida en común

Morante y Elisabeth se casaron el 31 de octubre de 2010 en una ceremonia tan discreta como la propia pareja. Apenas 150 invitados, la Hacienda de Los Ángeles (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), y un puñado de caras conocidas del mundo del toro: Curro Vázquez o Luis Antonio Gaspar ‘Paulita’, entre otros. Poco más. Juntos han criado a María y Lola, de 17 y 14 años respectivamente, que ahora se enfrentan a una nueva etapa familiar.

No es la primera vez que el torero ve cómo un matrimonio se le desmorona. El 22 de octubre de 2005 se casó con Cynthia Antúnez, con quien tuvo a su primer hijo, José Antonio Jr., en 2007. Aquella unión apenas duró un año. Ahora, dieciocho años después, la historia se repite, con el añadido de unas hijas adolescentes y una salud mental que ha estado en el centro del debate público.

El estado de ánimo, el otro gran protagonista

El libro de Zabala no se queda en el chisme. Pone el foco en cómo la crisis de pareja ha sido un golpe añadido a la frágil salud emocional de Morante. El torero ya había pasado por el hospital por una grave cornada en 2025, y su retirada sorpresa en medio de un corrida lo dejaba todo en el aire. Lo personal y lo profesional se han mezclado de una forma casi indisoluble, y la separación actúa como un espejo para muchos de sus seguidores, que ven al ídolo derrumbarse fuera del ruedo.

El derrumbe de Morante no ha sido solo en el ruedo; la crisis personal le ha pasado factura y la separación es la confirmación oficial de lo que ya intuían quienes mejor lo conocen.

En el entorno del toro, las rupturas suelen ser tan silenciosas como los tendidos vacíos. Pero esta ha tardado meses en ver la luz y, cuando lo ha hecho, ha dejado un regusto amargo en los aficionados. No hay rifirrafes ni terceras personas señaladas, solo una pareja que ha decidido seguir caminos distintos en el peor momento posible. El próximo capítulo de Morante, con su regreso a los ruedos aún en el aire, será también el de un hombre que tiene que reconstruir su vida personal casi desde cero.

El chisme en 3 claves (TL;DR)