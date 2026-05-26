Receta exprés de sardinas en lata de José Andrés: pan con tomate en 5 minutos

Reconócelo, llegar a casa sin una pizca de ganas de cocinar es más habitual de lo que nos gustaría. El chef José Andrés lo sabe bien, y por eso ha compartido el truco definitivo: una cena de cinco minutos con sardinas en lata que sabe a gloria.

No estamos ante una receta de alta cocina, sino ante el sentido común de alguien que entiende de producto. Solo necesitas una rebanada de pan crujiente, un tomate maduro y una lata de sardinas en aceite o escabeche. Cinco minutos reales, sin ensuciar ni una sartén.

El pan con tomate, el aliado estrella de una lata bien usada

José Andrés lo ha dejado claro en sus redes: el pan con tomate es la pareja perfecta de las sardinas en conserva. Él apuesta por un buen pan de payés tostado, untado con tomate triturado —o frotado directamente si el tomate está bien maduro—, un poco de sal en escamas, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, y pimienta negra recién molida. Sobre esa base, las sardinas hacen el resto.

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El chef aconseja usar sardinas en aceite de oliva o, para un toque más ácido, las que vienen en escabeche o al limón. Las pones enteras sobre el pan, espolvoreas pimienta negra y tienes un plato que parece ensayado pero que solo pide un buen tomate. Si quieres rizar el rizo, añade un toque de ajo frotado en el pan antes del tomate, pero no es imprescindible.

Por qué esta cena es un acierto aunque no te guste cocinar

No solo es rápida: las sardinas en lata conservan todos los nutrientes del pescado fresco. Son ricas en ácidos grasos omega-3, que ayudan a controlar la tensión arterial y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si quieres profundizar en los beneficios, puedes leer la entrada sobre omega-3 en Wikipedia. Además, es una manera de comer pescado sin tener que encender la cocina, ideal para esos días en los que el horno o la sartén te dan más pereza que la propia cena.

Cinco minutos y una lata de sardinas bastan para una cena que parece sacada de un fin de semana.

A mí me gusta usar pan de masa madre porque aguanta el tomate sin deshacerse, pero cualquier pan rústico funciona. Si además añades unas alcaparras o un poco de cebolla morada laminada, le das un toque más fresco. Pero en su versión más pura, con solo sardinas, tomate y pan, ya es imbatible.

El valor de una lata bien usada: más allá de la anécdota del chef

José Andrés no es el único que defiende las conservas como recurso rápido; muchos nutricionistas insisten en que son una forma excelente de incorporar pescado azul a la dieta. La diferencia la marca el acompañamiento: el pan con tomate convierte un simple bocado en una experiencia mediterránea sin complicaciones. He probado otras combinaciones con sardinas en lata —en ensaladas, con pimientos asados— pero ninguna iguala la sencillez y el resultado del pantumaca. Así que si aún no lo has hecho, dale una oportunidad esta misma noche. No te arrepentirás.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 5 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: ralla el tomate en lugar de frotarlo para que el pan quede más empapado y jugoso.