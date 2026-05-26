¿Cuántos de nosotros no hemos ido de vacaciones y, al hacer las cuentas, nos hemos dado cuenta de que el viaje salió más caro de lo esperado? Uno de los principales problemas es que no prestamos suficiente atención a cómo pagar en el extranjero. De hecho, no somos conscientes de las comisiones que aplican los bancos por usar la tarjeta en otro país, ni de los recargos por el cambio de divisa o por retirar dinero en cajeros internacionales.

Estos pequeños costes, que a simple vista suelen pasar desapercibidos, pueden encarecer bastante el viaje sin que nos demos cuenta. Por eso, es clave informarse bien antes de viajar y saber utilizar correctamente la tarjeta para evitar comisiones bancarias fuera de España. En este sentido, algunas entidades bancarias ofrecen tarjetas o productos que te permiten ahorrar un porcentaje muy interesante en cada viaje.

¿Cuál es el coste real de usar tu tarjeta fuera de España?

Cuando utilizas las tarjetas a crédito fuera de España, el banco no aplica las mismas condiciones que en los pagos nacionales. Esto se traduce en comisiones que encarecen cada compra o servicio sin que siempre seas plenamente consciente. Para evitar que esto te ocurra, es importante que conozcas los costes asociados.

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Comisión por el cambio de divisa

Muchas entidades bancarias cobran una comisión por pagar fuera de la zona euro. Es como un pequeño "peaje" en cada compra, donde suelen aplicar entre un 2 % y un 4 % sobre el importe total. Aunque a primera vista parezca poco, ese porcentaje se va acumulando rápidamente a lo largo del viaje.

El valor del cambio de moneda

Otro aspecto clave es el tipo de cambio que aplica el banco. Algunos bancos no usan el cambio oficial de Visa o Mastercard, sino uno propio, que suele ser menos favorable. Como resultado, cada compra puede costar un poco más, aunque no siempre se nota al realizar el pago.

El coste oculto de sacar dinero en el cajero

Al sacar efectivo en el extranjero, pueden aplicarse dos comisiones: una de tu banco por usar un cajero fuera de su red y otra del propio cajero, conocida como surcharge fee. Esto puede encarecer bastante cada retirada, sobre todo si haces varias durante el viaje.

¿Cuánto puedes ahorrar evitando comisiones en un viaje al extranjero?

Como puedes ver, viajar fuera del país no solo implica hacer frente a los gastos de los vuelos y alojamiento; también existen esos costes invisibles que deben ponerte en alerta. Aunque las comisiones por pagar en el extranjero con tu tarjeta o sacar dinero del cajero pueden parecer mínimas, al final terminan sumando. Veamos dos ejemplos concretos para entenderlo mejor.

Londres: ejemplo real de las comisiones en el extranjero

Si pasas una semana en un país como Londres y gastas alrededor de 800 euros, con una comisión media del 3,5 % por pagar con tarjeta, puede suponer unos 28 euros más. Pero si además retiras dinero en cajeros, con un coste que suele oscilar entre 2 y 5 euros por operación, el gasto total del viaje aumentará mucho más.

Buenos Aires: cómo el uso de efectivo dispara las comisiones bancarias

En destinos como Buenos Aires, donde el uso de efectivo es más habitual, el impacto puede ser todavía mayor. Si el viajero necesita retirar dinero varias veces durante su estancia, las comisiones fijas y un tipo de cambio menos favorable pueden encarecer mucho el viaje. En conjunto, el gasto final puede aumentar en varias decenas de euros y elevar de forma notable el presupuesto previsto.

Trucos para no pagar comisiones bancarias cuando viajas al extranjero

Aunque quizá no lo sepas porque en tus viajes has terminado pagando más, existen varias formas de pagar en el extranjero sin comisiones innecesarias. Lo importante es elegir la opción adecuada para ahorrar al máximo.

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Tarjetas sin comisiones y cuentas multidivisa

Las tarjetas sin comisión por el cambio de divisa permiten pagar en otras monedas sin el recargo habitual del 3 % o similar. Se utilizan tipos de cambio muy cercanos al oficial. Mientras que las cuentas multidivisa funcionan como un "monedero" en el que puedes guardar distintas monedas. Esto es algo muy útil incluso para realizar pagos cotidianos, como pagar en peajes en carreteras.

Tarjetas prepago y de crédito

Las tarjetas prepago son una buena opción para controlar el gasto, ya que solo puedes utilizar el dinero que hayas recargado previamente. Por otro lado, las tarjetas de crédito siguen siendo necesarias para reservas de hoteles, alquiler de coches o garantizar ciertos depósitos. Además, en algunos casos ofrecen seguros y una mayor protección en las compras.

Apps financieras

Las apps financieras o fintech son populares por su transparencia y facilidad de uso frente a los bancos tradicionales. Suelen aplicar el tipo de cambio real y reducir o eliminar muchas comisiones ocultas. En comparación con los neobancos y las tarjetas para viajar, son muy flexibles y permiten pagar en los comercios y el transporte público, entre más opciones.

¿Qué banco o tarjeta debes elegir para evitar comisiones en el extranjero?

Viajar al extranjero implica más que comparar los vuelos y los hoteles donde te alojarás. Como ves, el método de pago que elijas tendrá un impacto significativo en el presupuesto final. Por ello, cada vez más expertos en finanzas personales recomiendan comparar las opciones disponibles antes de viajar.

Bancos tradicionales : 3 % - 6 % aproximadamente, tipo de cambio poco favorable, 2 euros a 5 euros + el porcentaje en cajeros.

: 3 % - 6 % aproximadamente, tipo de cambio poco favorable, 2 euros a 5 euros + el porcentaje en cajeros. Neobancos : 0 % - 2 %, tipo de cambio cercano al real, bajo o gratuito en algunos casos.

: 0 % - 2 %, tipo de cambio cercano al real, bajo o gratuito en algunos casos. Tarjetas exclusivas para viajar: 0 % comisiones o muy bajas, tipo de cambio real, retiradas generalmente reducidas.

En resumen, algunas tarjetas están diseñadas específicamente para viajeros y pueden ayudarte a ahorrar al pagar en el extranjero. En un viaje de una semana, el ahorro puede ser notable, dependiendo del destino y del nivel de gasto. El secreto va más allá de evitar las comisiones; se trata de elegir una opción que se adapte a tus necesidades.