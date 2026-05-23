Aviso de la Policía Nacional: así es la nueva estafa que suplanta a Hacienda por SMS

Si te ha llegado un SMS de la Agencia Tributaria diciéndote que has recibido una devolución o que debes pagar una tasa, mucho ojo: es una estafa. La Policía Nacional acaba de lanzar un aviso a toda España por un nuevo fraude que suplanta a Hacienda para robar tus datos bancarios. Y el dato que acompaña la alerta da escalofríos: casi la mitad de los españoles ha estado a punto de caer en una estafa online en el último año, según el CIS.

El anzuelo: un SMS que parece oficial

El SMS fraudulento llega con un texto que simula ser de la Agencia Tributaria: te informa de un supuesto reembolso, un error en tu declaración o una tasa pendiente. El mensaje incluye un enlace que dirige a una página web casi idéntica a la de Hacienda, donde te piden datos bancarios para completar el cobro o el pago. Los SMS fraudulentos imitan a la Agencia Tributaria, llegando a utilizar tu nombre y apellidos para ganar tu confianza. Esta técnica se conoce como phishing (suplantación de identidad para robar datos).

El fraude es especialmente peligroso porque juega con la urgencia: "plazo límite", "devolución inmediata" o "recargo inminente". Y en plena campaña de la renta, la gente está más pendiente que nunca de la Agencia Tributaria.

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Lo que nunca debes hacer si te llega (y cómo protegerte)

La regla de oro: Hacienda nunca te pedirá datos bancarios ni personales por SMS, ni enlaces en los que debas introducirlos. Si recibes este mensaje:

No pinches el enlace.

No contestes al SMS.

Borra el mensaje tras reportarlo a la Policía o a la Agencia Tributaria.

También conviene revisar tus extractos bancarios durante los días siguientes por si acaso. Activar las alertas de movimientos en tu banca online es una barrera extra contra estos fraudes.

Por qué seguimos picando (y qué dice el dato)

El sondeo del CIS es demoledor: el 47,4% de los españoles ha sufrido o ha estado a punto de sufrir una estafa online en el último año. No es un problema marginal: la mayoría de las estafas por SMS se dirigen a personas de entre 25 y 45 años, el mismo perfil que lidia con alquileres imposibles, precariedad y ansiedad por el futuro. El gancho fiscal funciona porque toca uno de los pocos momentos en que la gente espera un ingreso (la devolución de la renta).

Los ciberdelincuentes afinan cada vez más: usan numeraciones cortas que parecen oficiales, enlaces con dominio muy similar al de la Agencia Tributaria y mensajes personalizados. Y a diferencia de hace unos años, ya no basta con fijarse en las faltas de ortografía. La clave está en el contexto: ninguna administración pública te pide datos sensibles a través de un SMS con un enlace.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)