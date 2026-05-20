El truco definitivo para pelar tomates en segundos (escaldado incluido)

Reconócelo, a ti también te ha pasado: empiezas a pelar un tomate con el cuchillo y acabas con más desperdicio que pulpa útil. El objetivo era hacer una salsa rápida o una ensalada de verano, pero el tomate se deshace, la piel se rompe a medias y la tabla de cortar parece una zona de guerra. Hay una forma mucho más sencilla y limpia de dejarlos lisos, sin merma y sin esfuerzo. Se llama escaldado y, una vez que lo pruebas, no hay vuelta atrás.

El truco no está en el cuchillo: 30 segundos y listo

El escaldado aplica un principio muy simple: el calor afloja la piel y el frío la tensa de inmediato. Basta con sumergir los tomates en agua hirviendo durante 20 o 30 segundos y pasarlos después a un bol con agua helada. Así de simple. La piel prácticamente se desprende sola y la pulpa queda intacta, lista para salsas, conservas o cualquier plato donde un tomate pelado marque la diferencia.

Para hacerlo bien necesitas tomates maduros pero todavía firmes. Los muy verdes no desprenden la piel con facilidad, y los pasados pueden empezar a cocerse dentro del agua. El proceso completo lleva menos de cinco minutos y solo requiere una olla y un cuenco con hielo. Este método se conoce como escaldado, una técnica de cocina clásica que también se usa para pelar almendras, nectarinas o para blanquear verduras.

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Por qué funciona casi sin tocarlo (y la ciencia detrás)

Cuando metes el tomate en agua a 100 °C, el calor se transmite rápidamente a la capa externa. La piel, compuesta por celulosa y pectina, se dilata y las uniones con la pulpa se debilitan. Al pasarlo a agua helada, el contraste brusco provoca que la cáscara se contraiga y se despegue. El resultado: la piel se levanta como un papel y puedes retirarla con los dedos, sin cuchillo.

El detalle clave está en el tiempo. Si sobrepasas los 45-60 segundos, el calor empieza a cocinar la zona más externa de la pulpa y el tomate queda blando. Verás la señal infalible cuando la piel de la cruz empiece a rizarse: ese instante exacto es el momento de sacarlos y pasarlos al hielo. No hay margen de error.

¿Y si solo tienes que pelar uno o dos tomates?

Si te da pereza llenar una olla para tan poca cantidad, existen alternativas, aunque con sus matices. Un pelador de verduras funciona en tomates muy firmes, aunque siempre se pierde algo de pulpa. Otra opción es usar la llama directa de la cocina: sujetas el tomate con unas pinzas y lo giras sobre el fuego unos 5-8 segundos hasta que la piel empiece a agrietarse. El resultado es similar al escaldado, pero requiere más maña y un cuidado extra para no quemarte.

Yo, después de probar todas las versiones, sigo apostando por el escaldado clásico. Una olla pequeña y tres o cuatro cubitos de hielo no suponen un drama. Y el ahorro en pulpa desperdiciada merece la pena, sobre todo cuando los tomates están caros y cada gramo cuenta. De verdad, pruébalo una vez y verás cómo no vuelves a usar el cuchillo para pelar tomates. Ya me contarás.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 5 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: si al retirar la piel un pequeño trozo se resiste, ayúdate con el dorso de una cucharilla — sale solo sin dañar la pulpa.