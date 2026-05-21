Gisele Bündchen responde con sorna al debut de Tom Brady como modelo en Gucci: su comentario se hace viral

Gisele Bündchen ha hablado. Y no ha sido para tirarle flores precisamente. El debut de Tom Brady como modelo en el desfile Cruise 2027 de Gucci ha provocado un aluvión de reacciones en redes, pero la que más ha dolido —y la que más se está compartiendo— es la de su ex mujer. Con una mezcla de sorna y elegancia, la supermodelo brasileña le ha mandado un recadito que ya es viral.

Qué dijo Gisele exactamente (y por qué escuece)

Según ha filtrado una fuente cercana a Rob Shuter para su substack Naughty But Nice, Gisele no se mordió la lengua al ver a Tom desfilar por primera vez. La frase que ha corrido como la pólvora: 'Sabe que tiene carisma, pero modelar es una habilidad que lleva años dominar'. Traducción: 'Aplaudo el intento, cariño, pero qué lejos te queda'.

Gisele, que ha pisado todas las pasarelas importantes del planeta durante dos décadas, sabe de lo que habla. Por eso su comentario, envuelto en un 'qué bien que lo intente', es una cuchillada de seda. No le dice que sea malo; solo le recuerda al mundo que ella es la profesional y él, un aficionado con carisma.

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El desfile de Tom Brady en Gucci: de la NFL a la pasarela

Tom Brady se calzó un look de cuero total y caminó bajo los focos de Gucci en el desfile Cruise 2027. Fue su debut absoluto en una pasarela y, seamos sinceros, la rigidez se notaba. En redes lo han comparado con un muñeco de acción, con un escolta fuera de servicio y hasta con alguien que acaba de bajarse del caballo (y no precisamente de un desfile de Dior).

El desfile, que ya está disponible en la web oficial de Gucci, marcó un antes y un después para el exquarterback. Porque una cosa es posar para un anuncio y otra muy distinta dominar una pasarela con el aplomo de un profesional.

Y ahí es donde Gisele puso el dedo en la llaga. Con la elegancia de quien no necesita alzar la voz, dejó caer que el carisma no basta. Modelar es un oficio, y ella lo ha ejercido durante más de veinte años. El mensaje estaba claro: 'Bienvenido al juego, Tom, pero esto no es la NFL'.

Post-divorcio con clase: por qué este gesto dice más de lo que parece

Lo fácil habría sido un zasca público en redes o un silencio sepulcral. Gisele ha elegido el camino del medio: un comentario privado filtrado 'casualmente' que la deja como una reina magnánima. La misma fuente insiste en que la modelo respeta que Tom haya salido de su zona de confort y que 'la mayoría de los hombres no tendría el valor de desfilar ante toda la industria de la moda'. O sea, un aplauso con una mano y una regla de medir en la otra.

No es la primera vez que una ex pareja opina sobre la nueva vida del otro. Lo vimos con Shakira y Piqué, pero allí hubo dardos envenenados en forma de canción. Aquí Gisele juega en otra liga: la de la sutileza que no deja huella dactilar. Un máster en cómo decir 'no eres rival para mí', sin despeinarse.

¿Volverá Tom a una pasarela? Si algo ha demostrado en su carrera es que no se rinde fácil. Pero si quiere dedicarse a la moda, ya sabe a quién puede pedirle clases particulares. Aunque cobrarlas, seguro que las cobra.

El chisme en 3 claves (TL;DR)