"Ojalá tengan la peor de las suertes": El impacto psicológico que sufrió Jesús Vázquez al salir de Mediaset

Uno de los rostros más icónicos del entretenimiento en nuestro país, Jesús Vázquez, decidió sentarse frente a las cámaras de laSexta para abrirse en canal. La reciente emisión del programa de entrevistas conducido por Aimar Bretos contó con una mesa de invitados muy especial, conformada por el cantante Manuel Carrasco y el carismático presentador gallego.

Durante la entrevista, el comunicador dejó aparcada por unas horas su actual casa, la corporación pública RTVE, para repasar sin filtros los episodios más oscuros y luminosos de su vida tanto a nivel personal como laboral.

El impacto psicológico que sufrió Jesús Vázquez al salir de Mediaset

El impacto psicológico que sufrió Jesús Vázquez al salir de Mediaset | Fuente: LaSexta

Después de convertirse en la imagen indiscutible de multitud de formatos de éxito, la relación del comunicador con la cadena de Fuencarral llegó a su fin de una manera que él mismo describe como profundamente dolorosa. Jesús Vázquez prefirió referirse a su antigua casa televisiva como “la otra empresa en la que estaba”, evidenciando la fractura emocional que supuso su despido.

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Jesus Vázquez y la salud mental:



💬 “He tenido que pedir ayuda bastantes veces en mi vida”.



💬 “Que la gente se quite ese tabú que ha habido siempre”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/csaYulptXw — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 20, 2026

El presentador no tuvo ningún reparo en visibilizar la importancia de la salud mental al relatar cómo tuvo que buscar respaldo psicológico para asimilar el golpe: “No fue muy bonito el final y la salida, después de tantos años de darles mi vida, salí disgustado, deprimido y decidí que me hacía falta ayuda. Es sanísimo, ayuda muchísimo y la gente no tiene por qué sufrir tanto. Hay profesionales que te ayudan a encauzar tus problemas y a que estés mejor. Si me ves en diciembre, era otra persona”, confesó.

La crisis personal de Jesús Vázquez al rozar los sesenta años

La crisis personal de Jesús Vázquez al rozar los sesenta años | Fuente: LaSexta

Jesús Vázquez admitió que la suma de su edad y el cambio radical en su rutina laboral lo empujaron hacia un precipicio emocional que requirió intervención profesional inmediata. Al ser preguntado sobre si llegó a tocar fondo durante esos meses de incertidumbre, el comunicador gallego reconoció el caos mental que experimentó: “Me tocó todo a la vez, los 60, el final de una etapa laboral, la incertidumbre ante lo que iba a pasar, se me mezcló un jaleo en la cabeza”, explicó.

La falta de reconocimiento fue la principal herida que tuvo que sanar en la consulta de su terapeuta, revelando la crudeza de la industria audiovisual: “Sobre todo decepción, porque yo le di mi vida a Mediaset y no me sentí correspondido al final. Una decepción tan grande que me llevó a un estado de tristeza, de pena... me llegué a plantear dejarlo todo. Me retiro, tengo 60 años, sin personas a mi cargo, la carrera hecha después de 36 años, y económicamente tengo una situación buena”, sentenció. Además, remarcó la dureza del momento al añadir que fue “una decepción tan grande que me llevó a un estado de tristeza”.

Jesús Vázquez y las heridas imborrables del mediático caso Arny

Jesús Vázquez y las heridas imborrables del mediático caso Arny | Fuente: LaSexta

Durante la extensa entrevista, hubo espacio para recordar uno de los episodios más trágicos y oscuros de la década de los noventa. El presentador fue involucrado injustamente en un polémico caso judicial en Sevilla que destrozó la reputación de numerosas figuras públicas homosexuales.

A pesar de que la justicia demostró posteriormente la absoluta falsedad de las acusaciones, el daño causado en su entorno familiar fue irreparable. Jesús Vázquez recordó con dolor la figura de su madre, quien sufrió las consecuencias del señalamiento público: “Mi madre se puso muy enferma y murió antes de que saliera el veredicto de que yo era inocente. Nunca estuve en ese bar”, lamentó.

Hay una cosa que a Jesús Vázquez le quedó por aclarar con su madre: lo que ocurrió con el caso Arny.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/FI081NFvsD — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 20, 2026

El presentador fue contundente al expresar sus verdaderos sentimientos hacia sus acusadores: “Me quedó la herida de que, con ese caso, una infamia horrible por intentar acallar un ansia de libertad y derechos”, indicó primero, para luego lanzar un mensaje más complicado respaldado por su psicólogo.

“Mi terapeuta me ha dicho que tampoco tengo que ser tan happy-flower y perdonarlo todo... La gente que te ha hecho daño a conciencia, ¡que les jodan, ojalá tengan la peor de las suertes y estén pasando una vida de mierda!”, exclamó. “Nunca estuve en ese puto bar y me hicieron daño siendo inocente. Al que me hizo mal, le deseo mal”.

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El orgullo de Jesús Vázquez por la bandera y los avances sociales

El orgullo de Jesús Vázquez por la bandera y los avances sociales | Fuente: LaSexta

Durante la emisión, Aimar Bretos le preguntó por el significado de la pulsera rojigualda que llevaba en la muñeca. Lejos de esquivar el tema, Jesús Vázquez reclamó el uso de los símbolos nacionales sin etiquetas partidistas: “Yo me siento muy orgulloso de ser español y no me gusta que esta bandera, que es la de todos, se la apropien unos cuantos”, argumentó.

💬 Jesús Vázquez: “Soy muy republicano, siempre lo he sido. No creo en la monarquía”.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/g3aO2300a2 — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) May 20, 2026

Para Jesús Vázquez, el verdadero valor del país reside en los progresos sociales y económicos conseguidos en las últimas décadas, recordando que España fue pionera gracias a leyes impulsadas por figuras como Zapatero. El gallego celebró vivir en una “España de los derechos”, destacando la igualdad de oportunidades. “la España que tenemos ahora, la España de los derechos, que yo me puedo casar, que acoge a los que vienen de fuera, con todo el mundo con los mismos derechos si trabaja y cotiza, me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones, estoy super orgulloso de mi país, y no quiero que nadie me lo quite”, declaró.

Ante los discursos pesimistas, subrayó su rechazo a las mentiras exigiendo rigor: “Hay que defender la verdad, con datos”, puntualizó, reiterando que: “todo el mundo tiene los mismos derechos si trabaja y cotiza” y afirmando con alegría que: “Me encanta la España que ha llegado a tener 22 millones de afiliados en la seguridad social”.