El calor sofocante llega a una zona poco habitual en España, según la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso por ascenso notable de temperaturas que afectará a gran parte de España. Se espera que el incremento térmico sea especialmente significativo en la región del Cantábrico, con valores que superarán los promedios habituales para esta época del año.

En concreto, Vizcaya se encuentra bajo alerta amarilla debido a que se esperan temperaturas que alcanzarán los 34ºC. Esta situación exige una vigilancia especial de la población más susceptible, como niños, personas mayores y aquellos con enfermedades crónicas. En Badajoz, la alerta amarilla se justifica por la previsión de temperaturas que llegarán a los 38ºC.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS GENERALES Y FORMACIÓN DE NUBES

Durante esta jornada, se espera una situación de estabilidad atmosférica en gran parte del territorio español, caracterizada por cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, se prevén intervalos de nubes bajas en el norte de Baleares, Canarias y en los litorales de Galicia, Cantábrico y Cataluña. Estas nubes podrían dar lugar a la formación de brumas o nieblas costeras, especialmente durante las primeras horas del día.

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Además de las nubes bajas en las zonas costeras, se espera que se forme nubosidad de evolución dispersa en las montañas del centro y norte de la península, particularmente durante la tarde. Esta nubosidad podría dar lugar a chubascos aislados, aunque en general no se prevén precipitaciones significativas.

VIENTO Y VARIACIONES TÉRMICAS POR REGIONES

El pronóstico de la AEMET también incluye información sobre la dirección e intensidad del viento en diferentes zonas de España. Se espera que sople viento moderado con intervalos fuertes de componente norte en Canarias, y de este en el área del Estrecho, donde se prevén rachas muy fuertes.

En otros litorales del sur peninsular y Cantábrico, se prevé viento de Levante moderado, que rolará a oeste. También se esperan vientos moderados en interiores de Cádiz y Málaga. En el resto del territorio, el viento será flojo, predominando las componentes este y norte en Baleares, y las este y sur en el resto, con tendencia a rolar a oeste y norte en el cuadrante noroeste.

En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento en la mayor parte del país, aunque de forma ligera en los archipiélagos. En el tercio este peninsular, las mínimas experimentarán un ligero aumento, mientras que en la mitad sur las máximas se mantendrán relativamente estables. Se esperan ascensos notables en el Cantábrico para las máximas, y en puntos del extremo noroeste para las mínimas.

Se superarán los 34-36 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, depresiones del nordeste y puntos del Cantábrico, lo que requerirá especial atención a las medidas de prevención y protección contra el calor.