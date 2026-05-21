El naufragio que llenó las playas de España con miles de latas de cerveza y desató una inolvidable "fiebre del oro" líquida

¿De verdad creemos que en España solo se habla de catástrofes cuando hay cámaras en directo y grandes titulares? En el rincón más bravo de la costa atlántica, Galicia vivió en 1987 un naufragio químico que apenas recordamos, pero que cambió para siempre cómo miramos al mar.

Mientras media España seguía con su rutina de diciembre, miles de personas eran sacadas de sus casas a toda prisa, sin saber si una nube tóxica iba a borrar su pueblo del mapa. El Cason, un carguero panameño envuelto en llamas, convirtió unas horas grises de invierno en una pesadilla química que aún hoy muchos sienten que no se ha contado del todo.

En el corazón de la Costa da Morte, aquel barco embarrancado no solo dejó chatarra y bidones; dejó desconfianza, preguntas y una sensación de vulnerabilidad que resuena cuatro décadas después. La promesa de este relato es sencilla: entender qué pasó realmente, por qué se evacuó a tanta gente y qué aprendió España de un desastre que preferimos barrer bajo la alfombra.

Si alguna vez pensaste que los grandes naufragios eran solo cosa de películas, aquí verás cómo una mezcla de químicos peligrosos y decisiones improvisadas puede transformar un trozo de costa en el mayor simulacro de catástrofe tóxica de nuestra historia reciente.

Publicidad

Cuando España miró con miedo hacia Galicia

La madrugada del 5 de diciembre de 1987, un incendio a bordo del Cason encendió todas las alarmas en una esquina ya de por sí temida del Atlántico: la Costa da Morte de Galicia. Mientras el carguero panameño se consumía entre explosiones y humo, la sensación de que algo muy grave se escapaba de las manos empezó a extenderse por España, aunque muchos solo supieron que “había un barco en problemas”.

En pocas horas, las autoridades se enfrentaron a un escenario para el que nadie estaba realmente preparado: toneladas de productos tóxicos e inflamables, un buque encallado frente a Fisterra y una población que no tenía claro si lo que venía era una lluvia ácida o una simple anécdota marítima.

Lo que para algunos medios parecía al principio “otro naufragio” se convirtió pronto en un caso excepcional por la naturaleza del cargamento. Xileno, butanol, acrilato de butilo, sodio metálico… nombres técnicos que sonaban a laboratorio, pero que aquella noche estaban a pocos kilómetros de las casas y los colegios. La fragilidad de la respuesta coordinada dejó al descubierto algo incómodo: España tenía protocolos en papel, pero poca experiencia real gestionando un accidente químico de esa magnitud.

En los pueblos de la zona, el mar dejó de ser ese vecino duro pero conocido para transformarse en un enemigo imprevisible, capaz de devolver a la costa algo mucho peor que un temporal.

El día en que España evacuó una costa entera

Que aquel naufragio ocurriera en España y no en otro país marcó la diferencia en cómo se vivió el miedo. Municipios como Fisterra, Cee o Corcubión vieron cómo miles de vecinos hacían las maletas a toda prisa, sin saber si volvían en horas, días o nunca. En total, más de quince mil personas fueron evacuadas por pura precaución, en uno de los movimientos de población más bruscos que recuerda la reciente historia de Galicia.

Las imágenes de autobuses llenos, escuelas vacías y carreteras colapsadas muestran un territorio que, de repente, entendió que vivir junto al mar también significaba convivir con los riesgos de un tráfico marítimo cada vez más complejo.

La gestión de la comunicación fue, quizá, el punto más criticado de toda la crisis. Hubo momentos en los que nadie parecía tener claro qué se estaba respirando, ni cuánto duraría la amenaza, ni si el humo del Cason podía convertirse en un desastre sanitario. Años después, muchos vecinos siguen recordando más la confusión que los datos técnicos: órdenes que cambiaban, mensajes contradictorios, rumores que se extendían más rápido que los comunicados oficiales.

Publicidad

Lo que se vivió entonces dejó una lección incómoda para España: ante un riesgo químico masivo, no basta con movilizar recursos, también hay que generar confianza y explicar con claridad qué está pasando y por qué se toman determinadas decisiones.

Un naufragio que Galicia no olvida, aunque España apenas lo recuerde

Con el tiempo, el Cason pasó a ser un recuerdo borroso en el resto de España, eclipsado por otros titulares y por una actualidad que nunca descansa. En cambio, en la Costa da Morte el naufragio se integró en la memoria cotidiana, al nivel de otros temporales y tragedias marítimas que han ido marcando a fuego la identidad local.

Los testimonios de marineros, vecinos y rescatadores hablan de una mezcla de orgullo y rabia: orgullo por haber resistido en primera línea y rabia por la sensación de que el país no terminó de mirar de frente lo que había pasado allí.

Mientras tanto, la historia turística que se suele contar de España suele preferir postales de monumentos y playas perfectas, dejando poco espacio para episodios como este. Y sin embargo, entender lo que ocurrió con el Cason ayuda a ver con otros ojos cada puerto, cada petrolero en el horizonte, cada gran buque cargado hasta arriba que cruza nuestras aguas.

En un país que presume de patrimonio y cultura, incluir también estas heridas marítimas en el relato nacional es casi un acto de madurez colectiva: aceptar que el progreso y el comercio tienen un coste que no siempre queremos ver.