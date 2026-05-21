El zasca de Machine Gun Kelly a Yungblud que ha incendiado las redes: le acusa de mentir sobre su salud mental

Machine Gun Kelly ha soltado un comentario en Instagram que ya es historia del beef musical: acusa a Yungblud de cancelar un tour por ‘salud mental’ mientras cenaba en Nobu, y le llama ‘caprichoso de cuchara de plata’. El pantallazo corre como la pólvora y la respuesta del representante inglés no ha hecho más que echar leña al fuego.

La bomba: lo que escribió MGK

Todo empezó bajo una publicación de Yungblud sobre su festival Bludfest. MGK no se cortó un pelo: «Cancelaste un tour porque no vendías entradas y lo justificaste con salud mental para que al día siguiente te pillaran los paparazzi en Nobu, Pinocho». Y redactó: «Cierra la puta boca, caprichoso de cuchara de plata que vas de predicador».

El comentario, que luego borró, lo capturó una cuenta de fans. Decenas de miles de compartidos en minutos. Un misil con nombre, apellidos y coordenadas.

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La respuesta oficial: «No tiene tiempo para esto»

Yungblud no se ha pronunciado directamente. Un representante del cantante británico soltó un «no tiene tiempo para involucrarse» que parece más un golpe frío que una esquiva. «Está centrado en su gira norteamericana, con todas las entradas vendidas, y terminando su próximo disco. Le deseamos lo mejor a MGK.»

El zasca, de en en realidad, no necesita más: la gira está llena y el álbum en camino; el ruido lo pone el otro.

MGK y su historial de broncas: esto no es nuevo

Machine Gun Kelly lleva años coleccionando beefs con Eminem, Slipknot, hasta Corey Taylor. Apenas unas semanas atrás, en el Garza Podcast, admitió que su guerra con Slipknot está casi enterrada. «Si me pegan, pego de vuelta», explicó. Con Yungblud, sin embargo, el golpe llega sin provocación previa directa y el insulto es más personal.

La duda es si este cruce acabará igual que el de Slipknot. Pinta a que no: aquí el tema toca la credibilidad y la salud mental, y esas heridas tardan en cicatrizar. Los fans de ambos llevan horas eligiendo bando y los próximos días prometen más tira y afloja.

El chisme en 3 claves (TL;DR)