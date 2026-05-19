PlayStation Plus sube otra vez de precio desde el 20 de mayo

Mañana, 20 de mayo, Sony activa el botón rojo de la inflación para los nuevos de PlayStation Plus. Si no estás ya suscrito, el pase de entrada te costará más. La suscripción Essential, la más básica, sube en sus modalidades mensual y trimestral. Los veteranos, tranquilos: de momento no os toca rascarse el bolsillo.

Qué sube y qué no

La cuota mensual de PS Plus Essential se encarece un euro, pasando de 8,99€ a 9,99€ al mes. La suscripción trimestral escala tres euros, de 24,99€ a 27,99€. El plan anual — el que más conviene si vas a estar un año entero jugando online — se mantiene, al menos por ahora, en 71,99€. Solo los nuevos suscriptores pagan el pato: quien ya tenga una suscripción activa o la renueve antes del cambio no notará la subida. Ojo, los precios de los planes Extra y Premium no se tocan de momento.

Si andas justo de euros, aún puedes darte de alta hoy mismo, 19 de mayo, y esquivar el sablazo. Mañana, la fiesta se acaba. El aviso oficial de Sony no deja lugar a dudas.

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¿Por qué ahora? La excusa oficial y la de verdad

La compañía japonesa dice que la subida permite seguir mejorando el catálogo mensual de juegos y mantener la calidad del servicio. Suena bonito, pero la realidad es menos poética: la inflación mundial, el coste de los servidores y, sobre todo, la pérdida de suscriptores de los últimos trimestres presionan las cuentas. Sony reportó en mayo una caída del 3% en usuarios de PS Plus respecto al año pasado. La solución rápida: cobrar más al que llegue nuevo.

A nadie le pilla por sorpresa. En 2023 ya metieron un hachazo del 30% a todos los planes. Entonces sí afectó a los veteranos — y la comunidad montó en cólera. Esta vez, la medicina es más selectiva: solo los que aún no tienen suscripción sentirán el cosquilleo en la cartera. Así evitan otra oleada de enfado en redes. Inteligente, pero no por ello menos molesto.

El efecto dominó en el ecosistema de suscripciones

La mayoría de los jugadores que se suscribe a PS Plus Essential lo hace por obligación, no por amor al arte. Sin el pase, el multijugador online en PS5 y PS4 está capado. Así que el incremento no llega con una mejora tangible: los juegos gratuitos del mes llevan un año siendo, salvo contadas excepciones, carne de saldo. Y los descuentos en la Store tampoco son para tirar cohetes.

Mientras, Microsoft mantiene Game Pass Core en 6,99€ mensuales —aunque con un catálogo más justo— y Nintendo Switch Online + Paquete de expansión cuesta 39,99€ al año, 3,33€ al mes. A Sony le está saliendo caro el monopolio del online en su plataforma, y el usuario lo paga.

De hecho, Sony acaba de anunciar la nueva hornada de juegos mensuales para junio que, francamente, no justifica el incremento: aventuras menores y algún indie de hace tres años. La única esperanza es que el próximo State of Play traiga alguna bomba que obligue a suscribirse a los rezagados, pero eso ya es pura fe.

El panorama pinta gris. Si la tendencia sigue, en dos años el Essential estará en 11,99€ y Extra se comerá el espacio del actual Premium. La era dorada de las suscripciones gaming baratas se está esfumando, y los que vienen detrás son los primeros en pagar la fiesta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Poca ilusión da pagar más por lo mismo. Sony no añade ningún aliciente a PS Plus Essential, solo la promesa de que el catálogo seguirá 'mejorando'. Mientras, el bolsillo llora y el online sigue siendo de pago. Todo muy 2026.

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El resumen para vagos (TL;DR)