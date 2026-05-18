GESTHA anticipa la retirada de la rebaja del IVA de la energía: esto es lo que subirá tu factura

Si tu factura de la luz ronda los 70-80 euros al mes, prepara entre 6 y 10 euros más cada vez que llegue el recibo. La retirada de la rebaja del IVA de la electricidad y el gas, que hasta ahora estaba en el 10% para la mayoría de los hogares, devolverá el tipo general al 21% en los próximos meses, según anticipa el sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA.

La vuelta al 21%: cuánto sube exactamente

El IVA reducido era un balón de oxígeno de Bruselas que llevaba activo desde la crisis energética de 2021. A efectos prácticos, cada factura que hoy pagas con un 10% de IVA pasará a liquidarse con un 21%. Para un hogar medio, con un consumo mensual que se mueve entre los 60 y los 80 euros, la subida se traduce en entre 7 y 10 euros más al recibo. Al año son entre 80 y 100 euros extra, solo por el impuesto.

La letra pequeña: el cambio afectará por igual a la electricidad y al gas natural. Si tienes contratado el bono social, el tipo bonificado del 5% también podría desaparecer o endurecerse, aunque GESTHA advierte que el recorte del IVA reducido afectaría sobre todo al tipo general del 10% que cubre a la inmensa mayoría de los suministros. La Comisión Europea ve estas rebajas como una medida temporal que ya no se justifica, porque los precios mayoristas han bajado y porque la disciplina fiscal vuelve a apretar.

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Los hogares jóvenes y alquilados, los que más lo notarán

La subida del IVA no perdona edad ni contrato: llega igual si vives en un piso compartido, en un estudio alquilado o si acabas de emanciparte. En esos perfiles, donde el margen de gasto mensual suele ser mínimo, unos 10 euros más al mes pueden ser la diferencia entre llegar al final de mes o pedir un adelanto. Según los últimos datos del INE, más del 40% de los jóvenes entre 25 y 34 años destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler; sumarle otro pico energético puede tensar más la cuerda.

No es solo el IVA: si a la subida del impuesto le añadimos la revisión del precio regulado (PVPC) y los peajes que se actualizan en julio, la factura puede engordar más de lo que parece a primera vista. GESTHA subraya que las rentas más ajustadas llevan años perdiendo poder adquisitivo frente a los suministros básicos, y que la retirada de la rebaja fiscal es un mordisco silencioso que pasará desapercibido hasta que llegue la factura.

Por qué Bruselas aprieta ahora el botón fiscal

La Comisión Europea quiere cerrar el grifo de las ayudas energéticas extraordinarias en toda la Unión. El motivo oficial es que los precios del gas y la electricidad han vuelto a niveles de 2021, así que no hay excusa para mantener impuestos reducidos. Pero la razón de fondo es el endurecimiento fiscal que Bruselas exige a los Estados miembros: el Pacto de Estabilidad ha vuelto y España debe presentar un plan de consolidación creíble.

Ya pasó con la ayuda al combustible o con las bonificaciones al transporte. Ahora le toca al IVA energético. La medida se enmarca en la misma lógica que llevó a eliminar la tarifa plana de la luz para las pymes: el BCE y la Comisión empujan para que los gobiernos retiren los estímulos temporales. Vista desde el salón de casa, la cosa es más simple: Bruselas está pidiendo que paguemos más por la luz cuando aún no hemos digerido la subida de la cesta de la compra.

La reflexión de fondo es cómo repartir el ajuste. Mientras se debate si el IVA de la energía debe volver al 21% para todos, los técnicos de Hacienda recuerdan que hay formas selectivas de proteger a los más vulnerables: un IVA escalonado, un bono térmico mejor financiado o una revisión del bono social eléctrico que lo haga llegar de verdad a quienes lo necesitan. Pero eso exige voluntad política y, de momento, el tiempo corre en contra del que apaga la calefacción a las nueve de la noche para ahorrar.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)