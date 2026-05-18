La sonda Psyche sobrevuela Marte en 2026 y se impulsa hacia el asteroide metálico

Reconócelo: a ti también te da un morbo tremendo pensar en un pedrusco espacial que vale más que toda la economía de la Tierra. Pues no es ficción. La NASA acaba de dar un paso de gigante para hincarle el diente a esa roca. La sonda Psyche ha sobrevolado Marte esta misma semana —el 15 de mayo de 2026— y ha usado el planeta rojo como un trampolín cósmico para poner rumbo a (16) Psique, el asteroide metálico más grande que conocemos.

La maniobra, que los ingenieros llevaban años calculando, se produjo a apenas 450 kilómetros de la superficie marciana. Un vuelo rasante que le ha dado a la sonda el empujón y el cambio de inclinación que necesitaba sin gastar casi combustible. Una virguería de libro.

El truco del columpio planetario

A ver, que no es magia: es física de la buena. Cuando una nave pasa cerca de un planeta, la gravedad de este la acelera y modifica su trayectoria. Es como cuando coges carrerilla en un columpio con las piernas, pero a escala interplanetaria. En el caso de Psyche, Marte no solo la ha impulsado hacia delante, sino que ha corregido la inclinación de su órbita. El asteroide destino, Psique, tiene una órbita inclinada unos tres grados respecto a la de la Tierra; sin este sobrevuelo, la sonda habría necesitado muchísimo más combustible para alinearse.

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Y, de paso, la NASA ha aprovechado para hacer un ensayo general con los instrumentos de a bordo. En los próximos días veremos imágenes de Marte tomadas por Psyche que, según han prometido, son para enmarcar.

Un pedrusco que vale más que la Tierra entera

¿Por qué tanto jaleo con este asteroide? Psique está compuesto sobre todo de hierro y níquel, lo que le da un valor teórico de unos 10.000 billones de dólares. Una burrada que deja en calderilla el PIB mundial. Pero no, no van a traer un trozo para forrarse (al menos por ahora). Lo que interesa a los científicos es que podría ser el núcleo expuesto de un planeta que nunca llegó a formarse. Estudiar su composición será como mirar dentro de la Tierra sin necesidad de excavar 3.000 kilómetros.

El plan de viaje: de 700 km a 75 km de altura

Si todo sigue según lo previsto, Psyche se colocará en órbita alrededor del asteroide el 5 de agosto de 2029. Y no será una visita fugaz: se quedará allí durante 817 días, descendiendo poco a poco en cinco órbitas concéntricas que van desde los 700 kilómetros de altura hasta rozar los 75 kilómetros sobre la superficie. Cada órbita tiene un objetivo distinto: cartografiar el campo magnético, medir la gravedad, analizar la composición química de la corteza... La ciencia a fuego lento.

Lo más emocionante llegará en mayo de 2030, cuando la sonda se acerque a solo 75 kilómetros de la superficie. Para que te hagas una idea, es como sobrevolar Madrid a la altura a la que vuelan los aviones comerciales. Ahí se podrá ver de qué está hecho realmente ese mundo metálico.

🧠 Para soltarlo en la cena

La NASA ha usado Marte de lanzadera para visitar un asteroide que es casi todo metal.

Precio: el combustible ahorrado equivale a varios millones de euros. Fecha de llegada: agosto de 2029. Distancia mínima de observación: 75 km sobre la superficie de Psique.

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Una pasada, ¿no? Ya me contarás cuándo llegue.