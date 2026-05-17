Fernando Tejero confiesa su deuda con Hacienda: pagó 150.000 euros y los acusa de "reventarlo"

Fernando Tejero acaba de reabrir un capítulo que creíamos cerrado. En una entrevista con El Español, el actor ha confesado que mantuvo un grave problema con la Agencia Tributaria desde 2010 y que llegó a pagar más de 150.000 euros y los acusa de 'reventarlo' económicamente.

Fernando Tejero, el eterno Emilio de 'Aquí no hay quien viva', no es de los que se callan. Siempre ha llevado su vida con una mezcla de humor y sinceridad brutal. Pero esta vez se ha puesto serio. El actor ha explicado que aquella losa fiscal casi lo ahoga y que la presión de la Agencia Tributaria fue desmedida.

La bomba fiscal que Fernando Tejero ha soltado sin anestesia

La entrevista, concedida a El Español con motivo de un nuevo proyecto, ha pillado a propios y extraños con el pie cambiado. Tejero ha revelado un secreto que muchos desconocían: arrastra un litigio con Hacienda desde hace más de 15 años. No era un rumor de pasillo. Era una realidad que él mismo ha preferido contar ahora, quizás para curarse en salud.

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Las palabras exactas que se recogen en la publicación son de una crudeza inusual en este tipo de confesiones. 'Fue a reventarme', ha afirmado. El actor insiste en que la intención del fisco no era regularizar su situación, sino llevarlo al límite financiero.

Una deuda de 150.000 euros y el supuesto 'reventón' de Hacienda

El número que lo dice todo: 150.000 euros. Esa fue la cantidad que Fernando Tejero tuvo que desembolsar para zanjar el conflicto. No se trata de una multa por fraude, sino de una deuda acumulada que, según su relato, creció como una bola de nieve por los intereses de demora y las presiones del organismo.

Lo que más ha indignado a Tejero es la actitud de la Agencia Tributaria. 'No buscaban que pagara, buscaban reventarme', ha declarado. Una acusación grave que pone sobre la mesa la eterna pregunta: ¿son los famosos un blanco fácil para Hacienda? La respuesta del actor es un 'sí' rotundo.

¿Persecución al famoso o responsabilidad fiscal? El debate eterno

Los problemas con Hacienda no son nuevos en el gremio de los actores y presentadores. Nombres como Imanol Arias o Ana Duato han protagonizado sonados procesos judiciales por impagos y evasión fiscal. Pero el caso de Tejero es distinto: él admite la deuda, la ha pagado y ahora denuncia un trato desproporcionado. No es un fraude al uso, sino un pulso que estuvo a punto de costarle la estabilidad.

Es fácil caer en la tentación de pensar que Hacienda actúa con saña contra las caras conocidas. Las cifras escandalosas llaman la atención, y el fisco sabe que un expediente a un rostro popular tiene un efecto ejemplarizante. Pero también es cierto que la complejidad fiscal de los ingresos irregulares del sector artístico provoca muchos desajustes involuntarios. Lo que está claro es que 150.000 euros no son calderilla para nadie, ni siquiera para un actor que ha triunfado en cine y televisión.

Tejero ha querido zanjar el tema sin pelos en la lengua. Y aunque el susto ya pasó, deja un aviso a navegantes: la próxima vez que te cruces con un inspector de Hacienda, reza para que no tenga ganas de 'reventar' nada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)