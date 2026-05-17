Racing Santander: el ascenso a Primera que parecía imposible 14 años después

El Racing de Santander ha vuelto a Primera. Así, sin anestesia. La frase que los aficionados verdiblancos llevaban catorce años esperando gritar ya es un hecho. Aquello que en 2012 parecía un hasta luego se convirtió en una condena eterna, un bucle de desilusiones y playoffs malditos. Pero este 16 de mayo de 2026, el fútbol ha saldado la deuda que tenía con una de las aficiones más sufridas del norte.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. No hablamos de un simple ascenso; hablamos de la resurrección de un club que tocó fondo en los despachos y en el césped. Catorce años de travesía por el desierto en los que la afición jamás soltó el silbato. El Sardinero va a ser un infierno de nuevo.

14 años de travesía por el desierto

El último partido del Racing en la élite fue una despedida amarga. Corría el año 2012 y aquel proyecto, tan caótico como sus propietarios, se desangraba. Luego vino un drama institucional que llevó al club al borde de la desaparición, con una gestión en los juzgados y el equipo deambulando por Segunda B. Eso es lo que hace diferente este ascenso. No es una vuelta cualquiera: es una curación. El racinguismo se ha ganado el derecho a mirar hacia atrás sin las manos en la cara.

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La noche en que Santander se echó a la calle

La imagen de los aficionados tomando la Plaza del Ayuntamiento con las bufandas en alto es la foto del año en el fútbol español. Porque el Racing no ha subido a hurtadillas. Lo ha hecho siendo un bloque sólido, con una defensa que apenas ha concedido y un delantero centro que ha estado fino en en el momento justo. Ese pequeño despiste en en la frase es el único error que se han permitido en todo el año. La ciudad se ha volcado y hoy, uno de cada dos coches lleva la bandera verdiblanca en la ventanilla.

Por qué este ascenso sabe diferente

No es la primera vez que vemos a un histórico pelear por volver, pero el caso del Racing se ha cocinado a fuego muy lento. Recuerda más a la épica del Deportivo que a la de un equipo con músculo financiero. Aquí no ha habido jeques ni fondos de inversión acelerando el proceso. Ha sido la paciencia, la cantera y ese punto de orgullo cántabro lo que ha empujado el balón dentro. Eso sí, no nos engañemos. Ahora viene la parte más dura. Con el ascenso en el bolsillo, el salto a LaLiga EA Sports 2026-27 exigirá un esfuerzo titánico en los despachos para no ser un convidado de piedra. Pero de eso ya se hablará mañana. Hoy toca cumplir el único mandamiento del fútbol: está prohibido no celebrarlo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)