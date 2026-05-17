España arrasa: Valencia es la tercera mejor ciudad del mundo para nómadas digitales y Madrid, la más barata de Europa Occidental para vivir y teletrabajar

¿De verdad creías que Madrid era cara para los extranjeros que trabajan en remoto? Los últimos índices internacionales acaban de romper ese mito con datos que están dando la vuelta a las redacciones de medio mundo. La capital española ha sido clasificada como la ciudad más asequible de Europa Occidental para vivir y teletrabajar, una etiqueta que cambia por completo la narrativa sobre el coste de vida en Madrid.

Y no viene sola. Valencia, la ciudad del Mediterráneo que lleva años seduciendo a freelancers de todo el planeta, ha escalado hasta el tercer puesto mundial en el ranking de mejores destinos para nómadas digitales según el informe Holafly 2026. Dos ciudades españolas, dos posiciones de élite, y un país que en 2025 ya superó los 300.000 nómadas digitales registrados.

Madrid lidera en asequibilidad: los datos que lo demuestran

El Working Abroad Index 2025 del banco digital bunq situó a Madrid como la capital más competitiva de Europa Occidental para teletrabajadores extranjeros, combinando coste de alquiler, transporte, conectividad y calidad de vida. Un piso de dos dormitorios en la ciudad puede encontrarse desde los 388 euros mensuales en el parque público de vivienda, una cifra que contrasta brutalmente con los más de 2.000 euros que paga un teletrabajador en Londres o Ámsterdam.

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La ecuación que ofrece Madrid es difícil de batir: una infraestructura de primer nivel, vuelos directos a más de 180 destinos, clima benigno la mayor parte del año y una red de coworking que ha crecido un 34% desde 2023. No es casualidad que la ciudad haya pasado de ser un destino de turismo de negocios a convertirse en residencia habitual de perfiles tecnológicos internacionales de alto poder adquisitivo.

Madrid y los nómadas digitales: por qué eligen España primero

Desde 2023, cuando entró en vigor la Ley de Startups con su visado específico para trabajadores remotos, España se convirtió en el país europeo con el proceso de acceso más ágil para nómadas digitales. Madrid concentra el mayor porcentaje de solicitudes aprobadas, y en 2025 fue la ciudad española con más teletrabajadores extranjeros empadronados, según datos del Ministerio de Inclusión.

El perfil del nómada digital que llega a Madrid ha evolucionado: ya no es el freelancer con presupuesto ajustado que huye de los alquileres de Berlín. Ahora son perfiles senior del sector tecnológico, con salarios que rondan los 5.000 y 8.000 euros mensuales, que buscan una ciudad con vida cultural intensa, seguridad y fiscalidad competitiva gracias al régimen especial Beckham.

Valencia, tercera del mundo: lo que tiene que no tiene ninguna otra ciudad

El informe Holafly 2026 no clasificó a Valencia al azar. La ciudad mediterránea puntúa en las tres métricas que más valoran los nómadas digitales: coste de vida inferior en un 20% al de Madrid, más de 300 días de sol al año y una comunidad internacional de teletrabajadores consolidada con más de 40 espacios de coworking activos. Eso la sitúa por delante de ciudades como Lisboa, Budapest o Tallin.

La Comunitat Valenciana ha apostado de forma institucional por este fenómeno. El consistorio ha impulsado el programa Valencia Capital del Teletrabajo, con descuentos en alquiler de espacios colaborativos y convenios con plataformas de búsqueda de empleo remoto. El resultado: Valencia ha duplicado su comunidad de nómadas digitales en apenas dos años, con un perfil especialmente europeo y norteamericano.

El mapa del teletrabajo en España ha cambiado para siempre

El impacto económico de los nómadas digitales en ciudades como Madrid y Valencia no es menor. Se calcula que un teletrabajador extranjero gasta una media de 2.500 euros mensuales en la economía local, una cifra superior a la del turista convencional y con un efecto de permanencia mucho mayor. Las ciudades ya no compiten solo por atraer empresas, sino por seducir a profesionales que trabajan de forma autónoma desde cualquier lugar.

El crecimiento de este fenómeno ha generado también tensiones en el mercado inmobiliario, especialmente en barrios como Malasaña o Chueca en Madrid, o el Eixample valenciano. La presión sobre el alquiler de media estancia ha activado debates regulatorios que varios ayuntamientos ya están abordando con medidas de zonificación y límites temporales a contratos de corta duración.

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Ciudad Coste medio alquiler (1 hab.) Posición ranking mundial 2026 Visado nómada digital Madrid 900-1.200 € Top 10 Europa Occ. Sí (Ley Startups) Valencia 750-950 € 3.ª del mundo (Holafly) Sí (Ley Startups) Lisboa 1.100-1.400 € 5.ª del mundo Sí (Visa D8) Berlín 1.300-1.700 € Fuera del top 10 Proceso más lento Ámsterdam 1.800-2.200 € Fuera del top 15 Restrictivo

El futuro: Madrid y España como hub permanente del talento global

Todo apunta a que el fenómeno no es una moda pasajera. Las previsiones de la consultora McKinsey sitúan el trabajo 100% remoto en el 22% de los empleos occidentales en 2028, y España tiene una ventana de oportunidad única para consolidarse como el gran receptor de ese talento nómada en la próxima década. Las condiciones están dadas: régimen fiscal favorable, infraestructura digital de primer nivel y una calidad de vida que ninguna otra economía europea puede replicar al mismo precio.

Para quien esté pensando en instalarse en Madrid o Valencia como nómada digital, el consejo es claro: actuar antes de 2027. La demanda creciente ya está empujando los precios de alquiler al alza, y las condiciones actuales —especialmente en términos de disponibilidad de vivienda y ventajas fiscales— difícilmente se mantendrán igual en los próximos dos años. La ventana está abierta, pero no lo estará para siempre.