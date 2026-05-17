Kylie Jenner y Timothée Chalamet: el drama de los celos que casi acaba con su relación

Kylie Jenner estuvo a punto de cargarse su relación con Timothée Chalamet por un exceso de dependencia que lo llevó al límite. Ahora la historia ha dado un giro de 180 grados y suenan campanas de boda para este verano.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Detalles de la intimidad, un casi-adiós que se filtra justo cuando vuelven a hacer piña en público y una fuente que ya habla de anillo. Esto lo vamos a comentar todo el finde.

El motivo de la crisis: un amor demasiado pegajoso

Según ha revelado una fuente al Daily Mail esta semana (y ha rebotado Pérez Hilton), la raíz del problema estaba en la forma de amar de la pequeña de las Kardashian. Kylie, que amasa más de 400 millones de seguidores en Instagram y tiene su propio imperio con Kylie Cosmetics, confundió el amor con pegamento. La fuente es clara: «Quería estar con él todo el tiempo y eso le agobiaba muchísimo». Timothée, que necesita su espacio como cualquier mortal, se sentía literalmente asfixiado.

Publicidad

El actor de Dune, conocido por su estilo reservado, vivió con angustia los meses previos a finales del año pasado. Kylie se colaba en en cada hueco de su agenda, no entendía que él necesitara respirar sin ella. La dinámica se volvió tóxica casi sin darse cuenta y la ruptura parecía cuestión de semanas.

El ultimátum que cambió las reglas del juego

Fue él quien puso los puntos sobre las íes. Sin rodeos, según la fuente, le dijo que si la cosa no cambiaba no habría futuro. Y a Kylie, para su crédito, le sentó fatal pero lo entendió. Desde entonces, la dinámica es otra: ahora se dan espacio y hablan a diario cuando él está lejos rodando. Nada de llamadas para controlar, nada de celos cuando comparte plano con alguna actriz. La empresaria ha aprendido que la confianza se construye soltando, no apretando.

Una segunda fuente añade que los celos fueron un hueso duro de roer. Al principio, Kylie se comía la cabeza cuando él se iba a grabar una película durante semanas. Pero han encontrado su fórmula: videollamadas nocturnas, visitas sorpresa en en los fines de semana y, sobre todo, la certeza de que hay amor de verdad. Se acabó el miedo a que otra ocupe su sitio.

El mismo libreto de siempre: cuando el amor asfixia

Vamos a ser sinceros: el patrón de la pareja que se quiere tanto que se ahoga no es nuevo en Hollywood. Lo hemos visto con Ben Affleck y Jennifer Lopez en su primera etapa, con Justin Bieber y Hailey antes de encontrar el equilibrio, incluso con la mismísima Kim y Kanye en sus peores días. Pero en esta ocasión la historia tiene un giro fresquito: él fue el que marcó el límite sin dramas públicos ni comunicados conjuntos. Timothée ha sabido cortar el grifo antes de que saltara todo por los aires, y eso en un entorno donde las relaciones se ventilan en titulares es digno de aplauso.

Y luego está el rumor que nos tiene a todos con el runrún en el cuerpo. Una tercera fuente asegura que a Timothée le falta el empujón definitivo: si los Knicks ganan el anillo esta temporada, él podría estar inspirado para dar el suyo propio. 'Nadie se sorprendería si se prometen en breve', dice la fuente. Él ya la llama 'partner' en su círculo cercano, y es la primera mujer de la que habla abiertamente. Si el verano nos regala una pedida de mano, será el broche de oro a una historia que estuvo a punto de acabar en la papelera.

El chisme en 3 claves (TL;DR)