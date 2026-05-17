La pesadilla de Supervivientes Grecia: cancelan el programa tras la amputación de un concursante

Skai TV ha cancelado la emisión de 'Supervivientes' Grecia después de que uno de sus concursantes perdiera una pierna en un accidente de pesca submarina. El momento más extremo del reality, convertido en pesadilla real.

No es un bulo de redes ni un avance de escaleta. El concursante Stavros Floros buceaba sin boya de señalización en una zona frecuentada por embarcaciones turísticas, y una lancha lo atropelló. La consecuencia: amputación de su pierna izquierda y un trauma severo en el tobillo derecho.

El accidente de Stavros Floros: buceo sin boya y una lancha turística

Floros practicaba la pesca submarina, una de las pruebas habituales del formato, cuando una embarcación le pasó por encima. Testigos confirman que no llevaba boya de señalización, el elemento que avisa al resto de navegantes de que hay un buceador bajo el agua. La imprudencia, sumada a la zona elegida —frecuentada por barcos de recreo—, provocó el choque.

Publicidad

El impacto fue brutal. La lancha lo golpeó directamente, y la hélice le destrozó la pierna izquierda. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos no tuvieron otra opción que amputar. Ahora se encuentra estable, pero el shock emocional y físico será difícil de digerir.

Cosas que pasan en 2026.

Grecia, en shock: ¿qué va a pasar con 'Supervivientes'?

Skai TV ha suspendido la emisión del programa de forma indefinida y ha abierto una investigación interna para esclarecer las responsabilidades. La productora aún no ha dado fechas de regreso, y las redes griegas arden con preguntas: ¿falló el equipo de seguridad? ¿Por qué Floros buceaba sin boya? Y ¿era necesario exponerlo a esa prueba sin las medidas adecuadas?

El suceso ha desatado un debate sobre los límites de los realities extremos. Cada temporada se apuesta por desafíos más peligrosos para mantener la audiencia, y el accidente de Stavros Floros es la cara más amarga de esa estrategia. En España, la edición de 'Supervivientes' de Telecinco sigue su curso sin cambios, pero lo ocurrido en Grecia reabre la herida de una televisión que vende resistencia humana a cualquier precio.

Telita con el reality.

El precedente que levanta ampollas: ¿hasta dónde se exprime a los concursantes?

No es la primera vez que un reality de supervivencia termina con una tragedia. Formatos como 'Survivor' en Bulgaria o 'The Island' en Reino Unido han tenido accidentes graves –desde infecciones hasta deshidratación extrema–, pero una amputación en pleno rodaje marca un antes y un después. La versión griega de 'Supervivientes' (consulta más sobre el formato en su página de Wikipedia) era una de las más longevas y seguidas, con once temporadas a sus espaldas y picos de audiencia del 70%. Ahora se enfrenta, como mínimo, a una crisis de confianza.

La cuestión es si la televisión actual ha normalizado tanto la exposición al riesgo que ya ni siquiera una boya de señalización parece imprescindible. La mayoría de los espectadores ha seguido el reality cada noche sin plantearse que los concursantes están realmente en peligro, y este accidente ha roto esa burbuja. La investigación determinará si Skai TV o la productora incurrieron en negligencia, pero mientras tanto, el silencio y la cancelación indefinida ya son una condena en toda regla. La próxima temporada, si vuelve, tendrá que redefinir sus estándares de seguridad o asumir que la 'supervivencia' no puede ser literal.

Publicidad

El chisme en 3 claves (TL;DR)