Cerebras Systems ha aterrizado en el Nasdaq con una OPV que ha levantado 5.550 millones de dólares. El ticker es CBRS y el precio de salida, 185 dólares por acción. Pero lo que importa no es la cifra: es el mensaje. Hay un nuevo rival para NVIDIA en la carrera de la inteligencia artificial, y viene con una arquitectura radicalmente distinta.

Qué tiene Cerebras que no tenga NVIDIA

Olvídate de montañas de GPU. Cerebras apuesta por un enfoque mucho más bestia: usar una oblea completa de silicio como un único procesador gigante. El Wafer-Scale Engine 3 (WSE-3) es, según la propia compañía, 58 veces más potente que la GPU de referencia y puede ofrecer inferencia hasta 15 veces más rápida para ciertos modelos abiertos.

La idea es tan simple como ambiciosa. En lugar de coordinar miles de chips separados, todo el cálculo ocurre dentro del mismo trozo de silicio. Eso reduce la latencia y, potencialmente, los costes de operación. Y en el mundo de la inferencia —cuando el modelo ya entrenado responde a los usuarios—, cada milisegundo cuenta y cada euro de cloud se multiplica por millones de consultas diarias.

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Una valoración de locos... o no tanto

La salida a bolsa ha sido un auténtico baño de masas. Reuters confirma que la demanda superó en más de 20 veces las acciones disponibles, lo que obligó a subir el precio desde el rango inicial de 115-125 dólares hasta los 185 finales. En total, 30 millones de títulos que valoran a Cerebras en unos 56.430 millones de dólares.

Los números actuales no justifican esa cifra: facturó 510 millones en 2025, frente a 290,3 millones el año anterior. Pero los inversores están comprando el crecimiento futuro, no el presente. El mercado de la inferencia se va a disparar y cualquiera que arañe cuota a NVIDIA tiene un camino despejado.

La inferencia es el nuevo campo de batalla

Hace tres años todos hablaban de entrenar modelos gigantes. Ahora el foco está en hacer que respondan de forma barata y rápida. Cada consulta a ChatGPT, cada imagen generada, cada línea de código que escupe una IA consume una cantidad brutal de computación. Si la arquitectura de Cerebras permite reducir ese coste, el negocio pinta bien.

Ya hemos visto intentos de plantar cara a NVIDIA. Graphcore casi se queda por el camino, Intel ha tenido que pivotar y AMD aún pelea en una esquina. La diferencia aquí es que Cerebras no intenta hacer una GPU mejor, sino un procesador que no se parece a nada. La oblea gigante tiene sus propios retos —refrigeración, fabricación, software compatible—, pero el músculo financiero que acaba de ganar en bolsa le da margen para resolverlos.

Mi veredicto provisional: Cerebras es la primera empresa en años que puede inquietar de verdad a NVIDIA, no en todo el espectro, pero sí en el segmento concreto de la inferencia. Queda por ver si la promesa técnica se traduce en contratos grandes y rentabilidad. De momento, los inversores han hablado con la cartera.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La OPV ha sido un éxito rotundo y la tecnología es genuinamente distinta. Ahora falta que aguante el contacto con la realidad empresarial —y que la acción no se desinfle en tres meses. (Pero oye, si no te gusta el riesgo, siempre puedes volver a tu indexado.)

El resumen para vagos (TL;DR)