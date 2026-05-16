Harvey Weinstein se libra otra vez: el juicio por violación, declarado nulo

No ha sido un largometraje de suspense, pero el guion se repite como los reboots. Harvey Weinstein ha vuelto a librarse de una condena firme por violación porque el jurado no logró un veredicto unánime. El juez Curtis Farber declaró ayer nulo el juicio tras más de 48 horas de deliberaciones estancadas y le dio a la Fiscalía de Manhattan 30 días para decidir si quiere una cuarta temporada de este culebrón judicial.

Estamos ante el tercer intento de juzgar a Weinstein por la acusación de Jessica Mann, la actriz que asegura que el productor la violó en una habitación de hotel en Manhattan en 2013. En 2020, un jurado lo condenó a 23 años de prisión, pero esa sentencia se vino abajo en 2024: el tribunal de apelaciones consideró que se habían admitido testimonios improcedentes. Ahora, el jurado sí fue contundente al declararlo culpable de agredir sexualmente a Miriam Haley, aunque se atascó con el cargo de Mann.

El juicio que se atascó (otra vez)

El magistrado calificó al jurado de “irremediablemente bloqueado” después de que sus miembros no alcanzaran la unanimidad. La defensa de Weinstein insiste en que la relación con Mann fue consentida y señala los mensajes afectuosos que ella le envió en esa época. La acusación, en cambio, mantiene que hubo violencia y coacción. El resultado es un nuevo juicio nulo que alarga la agonía de las víctimas y deja a Weinstein en un limbo legal que le viene de perlas.

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Durante el juicio, Mann volvió a declarar durante varios días y relató con detalle cómo el productor la forzó. Pero el jurado, no pudo desempatar, lo que demuestra lo complicado que sigue siendo probar una agresión sexual ante los tribunales.

El #MeToo se frota los ojos

El nombre de Harvey Weinstein es el pistoletazo de salida del movimiento #MeToo en 2017. Más de cien mujeres han denunciado al productor por conductas abusivas, desde acoso hasta violación. Pero cada revés judicial resucita la pregunta: ¿realmente sirven los tribunales para hacer justicia en estos casos?

En una entrevista reciente desde la cárcel de Rikers Island, Weinstein se mostró desafiante: “No voy a pedir perdón por algo que no hice”, aunque reconoció actitudes “estúpidas” e “inmorales”. Esa mezcla de arrogancia y la falta de un veredicto definitivo alimenta la sensación de impunidad que #MeToo intenta combatir.

Para más contexto histórico sobre el caso, puedes consultar la cronología de acusaciones contra Weinstein en Wikipedia.

Lo que viene: 30 días de suspense

La Fiscalía está contra las cuerdas. Tiene un mes para decidir si vuelve a llevar a Mann al estrado o tira la toalla. Weinstein acumula mientras tanto una condena de 16 años en California por otra violación, recurrida y pendiente de revisión. El sistema judicial estadounidense sigue siendo un terreno pantanoso para las víctimas que se atreven a denunciar a un pez gordo.

Si la Fiscalía no reabre el caso, este capítulo se cerrará con un sabor agridulce. Weinstein seguirá en prisión (la condena por Haley le garantiza una larga temporada entre rejas), pero la acusación de Mann quedará sin castigo. Un final en cliffhanger que deja claro que en la era #MeToo la lucha contra la impunidad todavía está en el guion principal.

El chisme en 3 claves (TL;DR)