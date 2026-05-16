Blake Lively se enfrenta a un recurso judicial: Jed Wallace reabre la demanda por difamación

Blake Lively selló la paz con Justin Baldoni este mismo mes y parecía que por fin podía respirar tranquila. Pero la tregua ha durado un suspiro. Jed Wallace, el consultor de relaciones públicas al que la actriz señaló como la mente tras una supuesta campaña de desprestigio durante el rodaje de ‘Romper el círculo’, ha recurrido la desestimación de su demanda por difamación. Y el asunto amenaza con alargarse otra temporada más.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un recurso judicial cuando ya creías que la historia estaba cerrada, y con nombres como Blake Lively y Justin Baldoni de por medio, es el tipo de giro que hace saltar todas las alarmas del cotilleo legal. Prepárate porque los abogados van a seguir facturando sin pausa.

El consultor de PR que no suelta el hueso

Para quien no siga la trama al dedillo: en 2024, Blake Lively incluyó a Jed Wallace y su empresa Street Relations en su denuncia por acoso y represalias contra Justin Baldoni. Según la actriz, el director de ‘It Ends With Us’ contrató al especialista texano en redes para ejecutar una campaña de desprestigio digital. Wallace lo negó todo y pidió que se archivara la demanda contra él. El juez Lewis Liman accedió, pero no porque considerara inocuo su papel: simplemente dictaminó que Nueva York no tenía jurisdicción sobre Wallace. La puerta quedó entreabierta y Wallace decidió contraatacar con una demanda por difamación en Texas, que también fue desestimada por falta de competencia territorial.

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Ahora Wallace apela aquella decisión. En escritos presentados el pasado viernes y a los que ha tenido acceso TMZ, el PR insiste en que el tribunal texano sí puede juzgar el caso. Su argumento es que Blake Lively adoptó “acciones significativas dirigidas a Texas” al contratar abogados en el estado, pagar tasas judiciales e investigar sus actividades allí. Si la actriz fue a Texas a buscar pruebas, lo lógico es que Texas resuelva, viene a decir.

La partida de ajedrez judicial no ha terminado

De momento no ha reaccionado Blake Lively. La actriz, que hace apenas unas semanas llegó a un acuerdo confidencial con Baldoni, mantiene silencio en sus redes sociales. Mientras tanto, Wallace pide que se reabra la demanda por difamación en el en el estado que él considera su terreno natural. La jugada es astuta: si un tribunal texano acepta el caso, la pesadilla legal de Blake se alargará más de lo previsto, y quizás salgan a la luz nuevos detalles de la presunta estrategia de comunicación orquestada contra ella.

La ironía es que, justo cuando el conflicto entre Baldoni y Lively parecía llegar a puerto, un tercer actor reclama su cuota de protagonismo. No es la primera vez que un pleito entre famosos se convierte en una muñeca rusa —Depp y Heard nos enseñaron que los juzgados pueden ser un plató más— pero sí es un recordatorio de que en Hollywood hasta los acuerdos más blindados tienen grietas.

Lo que viene (y lo que no)

El tribunal de apelaciones tiene ahora la última palabra. Si le da la razón a Wallace, Blake Lively podría verse obligada a defender su caso en dos estados, con el desgaste mediático y económico que eso conlleva. Si la rechaza, Wallace se quedará sin bala y el asunto quedará definitivamente cerrado. La sensación en los mentideros digitales es que este hombre no va a soltar el micrófono fácilmente: quiere limpiar su nombre o, cuando menos, convertir su historia en una victoria pírrica para la industria del PR de crisis.

Habrá que esperar a que los jueces pongan orden, pero una cosa está clara: el culebrón ‘It Ends With Us’ está lejos de terminar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)