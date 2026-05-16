La guerra Mbappé-Arbeloa estalla en el Real Madrid: acusación y desmentido

Mbappé ha prendido fuego al vestuario blanco tras soltar en zona mixta una frase que ya es historia del madridismo. En apenas unas horas, el runrún contra el francés pasó de ser un murmullo a un incendio con nombre propio: Álvaro Arbeloa.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Guerra pública entre estrella y entrenador, con pitos en el Bernabéu y desmentidos en tiempo real. Esto da para semanas de telenovela blanca.

La frase que ha desatado la tormenta

Tras ganar al Oviedo sin Mbappé en el once —el galo empezó como suplente—, Kylian pasó por los micrófonos de zona mixta y no se mordió la lengua. Aseguró que Arbeloa le había dicho a la cara que es "el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo". El dardo era venenoso: no solo aireaba una supuesta falta de confianza del técnico, sino que dejaba caer que el míster le ha puesto nombre y apellido a la jerarquía ofensiva.

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Y todo esto después de que el delantero se fuera de vacaciones con Ester Expósito mientras se recuperaba de una lesión, lo que ya había calentado los ánimos en el entorno madridista. Mbappé no solo carga con el bajo rendimiento, sino con una imagen de estrella despreocupada que ahora explota.

En redes, la declaración corrió como la pólvora. Muchos madridistas, hartos de ver al crack sonreír en el campo mientras el equipo sufre, encontraron el contexto perfecto para reventar la olla. Las críticas pasaron de la grada al timeline con una velocidad de crucero que pocos esperaban.

Arbeloa, sin anestesia: 'Jamás he dicho semejante frase'

El entrenador no se encogió. En la rueda de prensa posterior, Álvaro Arbeloa negó tajantemente haber pronunciado esas palabras. "Nunca he dicho semejante frase", zanjó con un gesto serio. Según recogen medios como 20minutos y Marca, el técnico insistió en que todo fue una conversación privada con el delantero y que no piensa convertir los vestuarios en un patio de colegio.

La mayoría de los aficionados no entiende por qué Mbappé sacó a la luz esa supuesta confidencia justo ahora. ¿Buscaba presionar? ¿Está harto del rol secundario? Lo cierto es que el Bernabéu ya le silbó en el descanso, y él respondió con una sonrisa desafiante que no sentó nada bien en la grada ni en la planta noble del club.

El enésimo culebrón que no necesitaba el Real Madrid

Esto no es nuevo. El Madrid colecciona temporadas de alto voltaje emocional, pero siempre con las piezas mirando hacia fuera, no hacia dentro. Ahora el ruido es interno: un pulso público entre la máxima estrella y el hombre que debería unir al bloque. La temporada ya se había torcido por las lesiones y las vacaciones en medio de la recuperación (cualquiera que siga la crónica social lo tiene fresco), y ahora este capítulo deja al francés en una posición muy incómoda.

La afición está partida. Los que defienden al delantero recuerdan que ha sido decisivo en noches grandes, pero los otros ya piden su cabeza con un "adiós" disfrazado de pito. Este viernes ante el Betis será un termómetro. Si Arbeloa vuelve a dejarlo en el banquillo, el runrún puede convertirse en un estruendo que ni el propio Florentino pueda ignorar.

El chisme en 3 claves (TL;DR)