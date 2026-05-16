John Travolta explota en lágrimas al recibir la Palma de Oro de Honor en Cannes

John Travolta vivió ayer una noche de esas que no se olvidan en el Festival de Cannes. El actor, que acudía a presentar su debut como director, se llevó la sorpresa de su vida cuando el delegado general, Thierry Frémaux, le entregó por sorpresa una Palma de Oro de Honor. El protagonista de 'Grease' rompió a llorar en directo y soltó una frase que ya es historia: "Es más que un Óscar".

La jugada estaba perfectamente calculada. Travolta creía que su única misión era promocionar 'Propeller One-Way Night Coach' (Ven a volar conmigo), la película que dirige y coprotagoniza con su hija Ella Bleu, pero el festival le tenía preparada una trampa emocional de manual.

La trampa perfecta de Cannes para emocionar a Travolta

Cuando Frémaux le hizo entrega de la Palma de Oro de Honor, el actor se quedó literalmente sin palabras. "No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial pero no sabía que sería esto", balbuceó ante el auditorio. Acto seguido, rompió a llorar. Y el público, entregado, le regaló una ovación de más de cinco minutos.

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El gesto no es baladí. La Palma de Oro de Honor es uno de los reconocimientos más prestigiosos del cine, reservado a leyendas como Peter Jackson —que lo recibió en la ceremonia de apertura— y a Barbra Streisand, que lo recogerá en la clausura. Travolta no es ajeno a los premios, pero él mismo confesó que la Palma le emociona más que cualquier estatuilla de Hollywood.

Por qué para Travolta sí es 'más que un Óscar'

A sus 71 años, el actor ha construido una filmografía llena de iconos: desde 'Fiebre del sábado noche' hasta 'Pulp Fiction', pasando por 'Grease'. Pero su relación con el cine europeo y, en concreto, con Cannes, siempre ha sido especial. "Las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro", explicó. No es postureo: muchas de sus cintas de cabecera compitieron aquí.

Además, la noche tenía un plus sentimental: su debut como director, un proyecto que nace de su pasión por la aviación. Travolta, que empezó a volar a los 15 años y acumula 9.000 horas de vuelo, adaptó su propia novela de 1997. Su hija Ella Bleu interpreta a una azafata en este viaje nostálgico ambientado en la época dorada de los aviones. Verle recoger el premio junto a su hija fue el remate perfecto.

Qué significa esta Palma para el festival (y para la carrera de Travolta)

Cannes sabe que entregar una Palma de Honor por sorpresa genera titulares y lágrimas. La estrategia funciona: la mayoría de los actores de Hollywood tiene una reacción genuina cuando el festival les tiende esta trampa emocional. A Travolta, que en los últimos años ha mantenido un perfil más discreto, este reconocimiento le recoloca en el foco mediático justo cuando estrena su ópera prima.

No es la primera vez que un actor llora al recoger este premio, pero la combinación de sorpresa, hija en el escenario y una carrera de más de 40 años puso la piel de gallina a medio mundo. Los vídeos del momento ya suman millones de reproducciones en redes, y la frase "es más que un Óscar" se ha convertido en un mantra para los cinéfilos. Cannes 2026 ya tiene su momento viral.

El chisme en 3 claves (TL;DR)