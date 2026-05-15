La incógnita Florentino: elecciones Real Madrid 2026 con fecha límite el 23 de mayo

Florentino Pérez no ha dicho esta boca es mía. El hombre que lleva dos décadas guiando al Real Madrid como un reloj suizo se ha puesto en modo esfinge justo cuando el reloj electoral avanza sin piedad. El club acaba de convocar elecciones y el 23 de mayo es la fecha límite para presentar candidaturas. El runrún ya recorre el Bernabéu: ¿se presenta o no se presenta?

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. El presidente más determinante de la historia moderna del Real Madrid guarda un silencio ensordecedor tras una rueda de prensa que incendió las redes. Si el 23 de mayo no hay noticias de Florentino, el club blanco se adentra en un escenario que nadie se atreve a dibujar del todo.

Florentino, ¿en modo esfinge o calculando el momento?

El calendario no engaña: este mismo jueves, el Real Madrid ha convocado oficialmente el proceso electoral y ha fijado el 23 de mayo como el día D para que los aspirantes entreguen los avales. La cuenta atrás corre y Florentino Pérez sigue sin despejar la incógnita. No hay ni una filtración, ni un gesto, ni un mísero tuit del entorno que aclare qué ronda por la cabeza del mandamás blanco.

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La sensación en los mentideros es de suspense de telenovela. El madridismo está dividido entre los que dan por hecho que repetirá —porque siempre lo hace— y los que empiezan a sospechar de que la polémica rueda de prensa que dio hace un par de meses fue más que un calentón puntual.

La rueda de prensa que encendió todas las alarmas

Aquella comparecencia sigue coleando. Florentino soltó lo que pensaba de periodistas, directivos y del propio Tebas sin morderse la lengua ni una vez. Durante más de una hora, el presidente dejó caer frases que sonaban a despedida y a hartazgo acumulado. En la redacción lo hemos repasado: si uno lee entre líneas, el tono era de “esto se acaba”.

Sin embargo, nunca ha confirmado si aquello era un anuncio de retirada o un calentón propio de quien lleva demasiado tiempo aguantando críticas. Con el plazo de candidaturas corriendo, el silencio se convierte en un personaje más de esta trama.

Qué pasa si Florentino no se presenta: escenarios de película

El vacío que dejaría el actual presidente no sería uno cualquiera. Hablamos del arquitecto de la era moderna del club, del hombre de las Superligas y las obras del Bernabéu. Sin Florentino, el Real Madrid se enfrenta a un proceso abierto en el que podrían aparecer nombres que hoy ni imaginamos. Además de lo deportivo, la poderosa marca blanca depende de un liderazgo que no tiene recambio obvio en el despacho ni en el palco.

En el ecosistema mediático ya se cruzan apuestas sobre posibles candidatos alternativos: desde históricos que llevan años en la sombra hasta empresarios de perfil bajo. Pero con el reloj apretando, ninguna figura ha dado el paso adelante, lo que dispara la teoría de que todos esperan al movimiento final del jefe.

La calma tensa de estos días recuerda a la que se vivió en 2013, cuando Florentino también apuró hasta el último momento para confirmar su candidatura. Sin embargo, aquella vez el contexto era de paz institucional. Ahora, tras la tormenta dialéctica de su rueda de prensa, el silencio pesa el doble.

Desde luego, el 23 de mayo no es una fecha más en el calendario. Si Florentino no asoma la cabeza, el madridismo despertará en un territorio completamente inédito. Mientras, solo queda contar los días y seguir pegados a los estados de WhatsApp de los periodistas mejor informados.

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