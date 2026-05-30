El empleo joven en Barcelona sufre con la IA: las ofertas caen un 27 %

Si tienes menos de 30 y buscas curro en el sector digital de Barcelona, las ofertas para júnior se han desplomado un 27% en solo dos años. La culpa la tiene la inteligencia artificial, que ya automatiza tareas antes reservadas a recién titulados.

Según el último informe de la Fundación Mobile World Capital (MWCapital), las ofertas para menores de 30 han pasado de 1.448 a 1.058 entre 2023 y 2025. La caída no es anecdótica: el auge de la IA está devorando los puestos de entrada al sector mientras la demanda de perfiles sénior sigue disparada.

Por qué la IA se está llevando por delante las ofertas júnior

Jordi Arrufí, director de talento digital de MWCapital, lo resume sin rodeos: 'Hay una correlación evidente entre la irrupción de la IA y la caída de ofertas para perfiles júnior'. Tareas como la documentación de código o la creación de programas básicos, faena típica de quien empieza, ahora las hace una máquina.

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El sector se ha vuelto más complejo. Las empresas buscan profesionales que ya sepan supervisar herramientas de IA, no tanto a quien necesita formación desde cero. Y eso penaliza directo al que acaba de salir de la universidad.

El sector digital ya no busca aprendices, busca profesionales que hayan nacido con la IA en el kit de herramientas.

Los perfiles que sí se rifan las empresas (y los sueldos que se manejan)

Mientras los júnior pierden comba, los profesionales de mediana edad vieron crecer sus ofertas un 21,68% en el mismo periodo, hasta las 29.698. Los séniors tampoco se quejan: 6.624 ofertas, un 15% más. En total, el sector digital en Barcelona generó 36.460 ofertas en 2025, un 4,1% más que el año anterior.

El sueldo medio en el sector es de 51.000 euros anuales, muy por encima de los 35.402 euros de la media general en Barcelona. Las empresas que más contratan son consultoras TIC como Aubay, NTT Data o Seidor, y los perfiles más buscados son desarrolladores web y de apps especialistas en la nube y consultores de CRM.

Barcelona cuenta ya con casi 136.000 trabajadores tecnológicos, tras sumar 6.282 en 2025. El sector no para de crecer, pero el acceso se está estrechando para los que empiezan.

Los perfiles emergentes más demandados son los vinculados a IA y computación, precisamente los que requieren currículums con habilidades que los juniors no suelen traer de serie. La rueda gira y se acelera.

Qué puedes hacer para que la IA no te deje fuera de juego

La recomendación de los expertos es clara: adaptación. Arrufí propone recuperar la figura del aprendiz y que los programas formativos incluyan competencias en supervisión de IA. No se trata de competir contra la máquina, sino de entender cómo funciona y saber dirigirla.

En la práctica, si estás estudiando o acabas de terminar, conviene que tu currículum incluya conocimientos en herramientas de IA generativa, análisis de datos o frameworks de machine learning. Los bootcamps y los másters que incorporan estas materias están disparando su demanda.

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Y si ya has sufrido el golpe y no encuentras tu primer empleo digital, plantéate empezar por puestos de soporte técnico o QA, donde la IA todavía no puede reemplazar del todo el criterio humano. La clave es entrar en el sector y luego pivotar hacia roles más especializados.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)