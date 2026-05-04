Las tormentas activan los avisos en Aragón y en otras siete comunidades, con Navarra en nivel naranja

La inestabilidad atmosférica volverá a marcar el tiempo este lunes en buena parte del norte peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso amarillo por tormentas en casi todo Aragón, salvo en el sur de Teruel, ante el riesgo de chubascos intensos que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuerte.

El aviso se extiende a otras siete comunidades autónomas: Cantabria, Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana, mientras que Navarra permanecerá en nivel naranja durante las primeras horas del día por un mayor riesgo de fenómenos adversos.

En Aragón, los avisos entrarán en vigor a partir de las 13.00 horas y se prolongarán hasta las 21.00. El granizo podría hacer acto de presencia en el Pirineo oscense y el resto de comarcas del Alto Aragón, así como en Cinco Villas, la Ibérica zaragozana, la ribera del Ebro, el Bajo Aragón y la provincia de Teruel.

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Los episodios más intensos se esperan en el tercio nordeste peninsular y en el área cantábrica, donde las precipitaciones podrán ser localmente fuertes.

Inestabilidad en la mitad norte y nieve en montaña

Según la AEMET, se mantendrá una situación de marcada inestabilidad en la mitad norte peninsular, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias acompañadas de tormenta y, en ocasiones, granizo.

Las precipitaciones aparecerán desde primeras horas en el Cantábrico oriental, aunque de forma más débil y dispersa, intensificándose y generalizándose a partir del mediodía en el conjunto del norte. En cotas altas se prevén nevadas por encima de 1.600-1.800 metros en la Cordillera Cantábrica y a partir de los 2.000 metros en otras montañas del norte.

El panorama será muy distinto en la mitad sur peninsular, donde se espera un tiempo más estable. Predominarán los cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste y los intervalos de nubes en el sureste, aunque por la tarde no se descartan chubascos aislados asociados a nubosidad de evolución.

En Baleares se prevén intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco y tormenta ocasional, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Descenso térmico en el norte y ambiente más cálido en el Mediterráneo

Las temperaturas máximas bajarán en el centro y norte peninsular, con un descenso notable en el Cantábrico oriental, y subirán en las regiones mediterráneas. Las mínimas también descenderán en la Península, con posibilidad de alguna helada débil y dispersa en zonas de montaña del extremo norte.

Entre las capitales de provincia, Málaga registrará la máxima más alta del día, con 29 grados, seguida de Córdoba, Girona, Murcia, Sevilla y Valencia, donde se esperan valores de entre 26 y 27 grados. En el extremo opuesto, Burgos se quedará en 14 grados, y Soria y Ávila no pasarán de 15.

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Las mínimas más bajas se darán en León (4 grados), Palencia (5) y Soria (6), mientras que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife arrancarán la jornada con 19 grados.

En lo referente al viento, en Baleares y en la fachada oriental peninsular soplará de componente sur, moderado en la mitad sur y flojo en la norte. En el resto de la Península predominará el viento de componente oeste, moderado en los litorales del norte y del sur, con probables intervalos fuertes en el mar de Alborán y tendencia a reforzarse a lo largo de la tarde.

En el archipiélago canario se espera viento moderado del este y nordeste.