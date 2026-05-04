Rudy Giuliani hospitalizado y el mensaje delirante de Trump

Rudy Giuliani, el que fuera alcalde de Nueva York el 11-S y mano derecha jurídica de Donald Trump, está ingresado en estado crítico y todo internet lleva horas pegado al móvil esperando el siguiente parte médico.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Hospitalización grave de un personaje histórico, comunicado del propio Trump tirado de demócratas y X ardiendo en bucle. Tela marinera para los próximos días.

Qué le ha pasado exactamente a Giuliani

Según ha trascendido en las últimas horas, el exalcalde de 81 años está hospitalizado en estado crítico tras una complicación de salud que su entorno no ha terminado de detallar. La información la confirmó su propio equipo después de que circulara durante toda la madrugada en cuentas estadounidenses, y la familia pide ahora reservas y oraciones.

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Giuliani arrastra meses muy duros tanto en lo personal como en lo judicial, con condenas civiles millonarias por difamación y un patrimonio prácticamente embargado. La hospitalización llega en el peor momento posible para alguien que en 2001 era portada mundial como héroe y que en 2026 vive medio retirado del foco.

Su equipo describe el cuadro como serio pero no irreversible. Eso sí, los matices del comunicado y el silencio sobre la causa concreta han disparado las especulaciones. Cosas que pasan cuando hablamos de uno de los nombres más politizados de Estados Unidos.

El mensaje de Trump que ha incendiado X

Aquí viene lo bueno. Donald Trump publicó en su red Truth Social un mensaje deseando una pronta recuperación a su viejo amigo… y a los tres párrafos ya estaba arremetiendo contra los demócratas y la 'caza de brujas' que, según él, ha hundido la salud de Giuliani. De cero a cien en tiempo récord.

El timeline reaccionó como era previsible: medio Twitter (sí, sigo llamándolo así) llorando por la familia, el otro medio recordando los líos judiciales del exalcalde y un tercer bando, el más numeroso, alucinando con que Trump aprovechara un parte médico para hacer mitin. Vaya tela.

Las cuentas demócratas no tardaron ni diez minutos en recopilar capturas. Los republicanos respondieron pidiendo respeto. Y entre medias, miles de usuarios anónimos haciendo memes. El de siempre.

Por qué este episodio importa más allá del salseo

Giuliani no es un personaje cualquiera. Fue el alcalde de Nueva York durante el 11-S, ganó el título de America's Mayor en plena tragedia y dos décadas después acabó imputado por su papel en el intento de revertir las elecciones de 2020. Es decir, su biografía resume la deriva política estadounidense de los últimos veinticinco años en una sola persona.

El precedente más claro es el de John McCain en sus últimos meses, cuando Trump tampoco supo separar la enfermedad del rival ideológico. Aquello le costó cariño incluso dentro de su partido. Hoy estamos en un escenario distinto: Giuliani es aliado, no rival, pero el patrón se repite. Cualquier noticia, incluso una hospitalización grave, se convierte en arma política antes de que el comunicado familiar termine de leerse.

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Mi lectura: no esperéis sobriedad en los próximos partes médicos. Si Giuliani mejora, tendremos discurso de victoria política. Si empeora, tendremos discurso de mártir. Lo que no vamos a tener es una pausa. Y es justo eso lo que muchos estadounidenses, incluso votantes republicanos, llevan tiempo pidiendo. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El chisme en 3 claves (TL;DR)