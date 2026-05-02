El autoproclamado rey de Suiza se queda 148 terrenos por la cara

Un suizo se ha autoproclamado rey, ha mirado el mapa catastral y se ha quedado con 148 terrenos sin pagar un franco. Sí, has leído bien. Y lo más fuerte: lo ha hecho legalmente.

La historia lleva días circulando por X y los foros bizarros de medio Europa, y cuando uno tira del hilo descubre que detrás no hay un troleo de TikTok, sino un vacío legal suizo que el tipo ha sabido leer mejor que cualquier abogado de Zúrich. Se ha montado un imperio inmobiliario gratis aprovechando un agujero administrativo del que nadie había tirado hasta ahora.

Cómo se monta uno un reino sin gastar un euro

El protagonista, un ciudadano suizo del que apenas trasciende el nombre real, se autoproclamó monarca de un microestado ficticio y empezó a registrar parcelas a su nombre amparándose en una figura legal que en Suiza permite reclamar terrenos sin dueño claro o con titularidad confusa. La clave está en que el sistema catastral suizo tiene zonas grises desde hace décadas, sobre todo en parcelas pequeñas, caminos rurales y franjas entre municipios que nadie reclamó en su día.

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Él fue, una a una, presentando solicitudes. Y le fueron concediendo. 148 veces.

Hablamos de terrenos repartidos por varios cantones, algunos de ellos minúsculos, otros con valor real de mercado. El sistema federal suizo, con su mosaico de competencias entre cantones y municipios, ha jugado a su favor: lo que en un sitio se rechaza, en otro pasa por ventanilla sin que nadie cruce los datos. A ver, dicho así suena ridículo. Y lo es.

Por qué las autoridades se han puesto nerviosas justo ahora

Cuando una persona acumula 148 propiedades por la vía rápida, alguien en algún despacho acaba levantando la ceja. Y eso ha pasado. Las autoridades suizas ya han saltado a la alerta, y según trasciende se está revisando cantón por cantón cómo se autorizaron esos registros y si procede revertirlos. El problema es que deshacer una inscripción catastral en Suiza no es apretar un botón: requiere proceso administrativo, en algunos casos judicial, y cada parcela va por separado.

Mientras tanto, el autoproclamado rey sigue siendo, sobre el papel, propietario de las 148. Caos, pero caos del bueno.

El detalle que está flipando a todo el mundo es lo bien que se ha estudiado el sistema. No es un okupa con cartel. Es alguien que ha leído normativa, ha entendido las costuras y ha ido por la rendija hasta llenar el carrito. Tela.

Lo que esta historia dice del resto de Europa (y de nosotros)

Aquí está lo interesante para el lector que vive en España y se pelea cada mes con un alquiler imposible: el caso suizo no es exclusivo de Suiza. Vacíos legales catastrales los hay en medio continente, y casos parecidos, aunque a menor escala, se han dado en Italia, Francia y la propia España, donde el Catastro nacional arrastra desde hace décadas parcelas con titularidad dudosa.

La diferencia es que aquí, cuando alguien intenta colarse por uno de esos huecos, suele aparecer un ayuntamiento, un vecino o Hacienda antes de la quinta parcela. En Suiza, con su descentralización extrema, el tipo llegó tranquilamente a la 148. Hay un precedente parecido en 2019, cuando un alemán intentó algo similar con caminos forestales en Baviera y le pararon a la séptima. Lo de Suiza es un fallo de coordinación de manual, y lo gordo es que no se ha detectado por una alerta del sistema, sino por casualidad.

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¿Acabará devolviendo todo? Probablemente sí, aunque tardará años. ¿Servirá para que se reforme el catastro suizo? Eso es lo verdaderamente interesante de seguir las próximas semanas. Y ojo, porque si el caso prospera mediáticamente, no descartemos imitadores. Cosas que pasan en 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)