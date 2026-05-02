Norris firma el doblete de McLaren en la Sprint de Miami

McLaren ha vuelto a dejar claro quién manda en 2026 con un doblete en la Sprint de Miami liderado por Lando Norris. Piastri segundo, y el resto del paddock mirando.

Lo que pasó en la prueba corta de Miami

El británico salió, controló y firmó. Sin sustos, sin radios encendidas, sin batalla con su compañero. McLaren se ha presentado en Miami con un coche claramente por delante del resto, y la Sprint del sábado ha sido la confirmación oficial de algo que ya se intuía desde los Libres del viernes.

Norris cruzó la línea por delante de Oscar Piastri en una carrera corta sin grandes sobresaltos en cabeza. El doblete naranja en pista corta es la postal del fin de semana, según el portal oficial de la Fórmula 1, y deja a Red Bull, Ferrari y Mercedes con la misma pregunta de siempre: ¿qué le metemos al coche para mañana?

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Tela.

Colapinto décimo y a por la qualy

El argentino Franco Colapinto acabó décimo, lo que en una Sprint significa puntos. Uno solito, sí, pero puntos. Para un piloto que sigue construyendo su sitio en la parrilla y con la presión que arrastra cada fin de semana, sumar es sumar. Colapinto encadena un resultado que le da oxígeno antes de la qualy del Gran Premio, y eso, en este 2026, no es poco.

El argentino llega a la sesión clasificatoria con el coche en pie y con la cabeza centrada. Lo que pase en la qualy marcará el domingo, porque adelantar en Miami se las trae aunque haya tres zonas de DRS. Eso ya lo vimos el año pasado.

Por qué este doblete cambia el relato del campeonato

Aquí viene lo bueno. Hasta hace un par de carreras, la narrativa era la de siempre: McLaren rapidísimo a una vuelta, Red Bull tirando de carrera larga, Ferrari haciendo cosas raras y Mercedes esperando su momento. La Sprint de Miami rompe ese guion. Un doblete naranja en formato corto demuestra que el ritmo de carrera también está, no solo la pole del sábado.

El precedente más cercano es el doblete de McLaren en la Sprint de China de 2025, cuando también Norris y Piastri marcaron territorio justo antes de que el campeonato se les pusiera de cara. La pregunta es si la historia se repite o si Red Bull responde el domingo con una estrategia que le rompa el guion al equipo de Woking. Yo creo que esta vez va a costar más. El coche papaya tiene patas para rato y el equipo lleva semanas afinando lo que ya funcionaba.

Hay otro detalle que conviene no pasar por alto: la qualy del Gran Premio se disputa con todos los datos frescos de la Sprint, lo que significa que los equipos llegarán con setup casi definitivo. Los rivales tienen pocas horas para reaccionar y el margen para sorpresas es estrecho. El que no haya hecho los deberes en Libres 1 lo va a pagar.

Lo que mirar a partir de ahora: si Piastri ataca a Norris en la qualy (sería el primer aviso interno serio del año), si Verstappen encuentra algo para meterse entre los dos McLaren y si Colapinto puede dar la sorpresa y meterse en Q3. Tres preguntas, una sola tarde para responderlas.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)