Derecho a la desconexión digital: qué hacer si tu jefe te escribe fuera de hora

Si tu jefe te escribe un WhatsApp a las 23:30 un domingo y te pide que mires un correo, no estás obligado a contestar. El derecho a la desconexión digital (el derecho a no responder mensajes del trabajo fuera de horario) está reconocido por ley en España desde 2018 y, además, tu empresa tiene la obligación de tener un protocolo escrito que diga cómo se respeta.

Lo importante de verdad: no contestar fuera de horario no puede acarrear ninguna sanción ni represalia. Y si la hay, hay vía para denunciarla en Inspección de Trabajo. Vamos al grano con qué dice la norma, qué puedes hacer hoy y qué pasa si tu empresa pasa olímpicamente del tema.

Qué dice exactamente la ley (en cristiano)

El derecho a la desconexión digital aparece en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Traduzco: tienes derecho a apagar el móvil del trabajo cuando termina tu jornada, durante tus vacaciones, en bajas y en permisos. Y la empresa tiene que reconocerlo por escrito.

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El detalle que cambia todo es este: la empresa debe tener un protocolo interno de desconexión negociado con la representación de los trabajadores. No es opcional. Tiene que existir, tiene que estar accesible y tiene que decir, en concreto, qué horarios se respetan, qué pasa con los grupos de WhatsApp del curro y qué se hace con los correos enviados a deshoras. Si tu empresa no lo tiene, ya está incumpliendo.

El alcance es para todo el mundo: plantilla en oficina, teletrabajo, híbrido, jornada parcial. Da igual el formato del contrato. El derecho es el mismo.

Qué hacer si tu jefe te escribe a las 23:00

Primero, lo más práctico: no estás obligado a contestar. Punto. La ley no te obliga a apagar el móvil; te ampara para que no respondas. Y si no respondes, no puede haber represalia (ni una bronca al día siguiente, ni una mala evaluación, ni perder un proyecto por eso).

Segundo, guarda pruebas. Capturas de pantalla con fecha y hora, correos enviados a deshoras, mensajes en grupos de equipo fuera de jornada. Si esto se repite y un día decides denunciar, esas capturas son tu base.

Tercero, habla con RRHH o con tu representación sindical. Pide ver el protocolo de desconexión por escrito. Si no existe, eso ya es un incumplimiento que puede denunciarse. Si existe pero no se aplica, también.

Y cuarto, si la situación es sostenida y afecta a tu salud (insomnio, ansiedad, agotamiento crónico), puedes denunciar en la Inspección de Trabajo. Las multas por incumplimiento van desde unos cientos de euros hasta sanciones graves si se demuestra patrón continuado en la empresa.

Ojo con esto: el derecho aplica también al sentido contrario. Si eres tú quien manda mensajes al equipo fuera de hora, también estás incumpliendo el protocolo. La desconexión es bidireccional.

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Por qué esto importa más que nunca (y por qué la ley se queda corta)

España lleva años a la cabeza europea en horas de conexión laboral fuera de jornada. Según datos del Ministerio de Trabajo y de Eurostat , el síndrome de burn-out (agotamiento crónico por trabajo) se ha disparado entre menores de 35, y una parte importante del problema es precisamente esa: que la jornada nunca termina del todo. El móvil sigue ahí, el grupo de Slack sigue ahí, el correo sigue ahí.

La reforma laboral de 2021 reforzó el derecho, y desde entonces ha habido sentencias relevantes que han dado la razón a trabajadores despedidos o sancionados por no contestar fuera de hora. Pero la realidad es que muchas empresas siguen sin tener protocolo escrito o lo tienen como papel mojado. Y la Inspección no llega a todo: la mayoría de denuncias salen del propio trabajador.

Mi lectura: la ley está bien diseñada en el papel, pero falta cultura empresarial y, sobre todo, falta que los trabajadores sepan que tienen este derecho y cómo ejercerlo. La próxima oleada de inspecciones, anunciada por el Ministerio para los próximos meses, debería poner el foco aquí. Mientras tanto, conocer tus derechos es la mejor defensa.

Hablamos de salud, no de productividad. Y la productividad, ojo, también mejora cuando se descansa.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)