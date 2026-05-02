Bono Alquiler Joven 2026: comunidades con plazo abierto y requisitos

Si tienes menos de 35 años, alquilas piso y cobras menos de 25.200 euros brutos al año, varias comunidades autónomas mantienen abierto el plazo del Bono Alquiler Joven con una ayuda de hasta 250 euros al mes durante dos años. Es decir, hasta 6.000 euros para pagar el alquiler, siempre que cumplas los requisitos y la convocatoria de tu comunidad siga viva.

La ayuda se gestiona a través de las comunidades autónomas, así que el plazo y los detalles cambian según dónde vivas. Aquí va lo que importa: quién puede pedirla, cuánto te dan, qué requisitos hay y dónde se solicita.

Cuánto te dan exactamente y durante cuánto tiempo

El Bono Alquiler Joven da 250 euros al mes durante un máximo de dos años, lo que suma hasta 6.000 euros si cumples todo el periodo. La cuantía es fija: no depende del precio del alquiler ni de tu sueldo concreto, siempre que estés por debajo del umbral de renta exigido.

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Eso sí, hay tope de alquiler. La ayuda solo se concede si tu renta mensual no supera los 600 euros (o 300 euros en el caso de habitaciones), aunque algunas comunidades han elevado ese límite hasta los 900 euros para adaptarlo a precios reales de mercado en grandes ciudades. Madrid, Cataluña y Baleares son las que más han ajustado al alza.

Traduzco: si pagas 1.200 euros por un piso en Barcelona, en principio la ayuda no aplica, salvo que tu comunidad haya subido el techo. Por eso es importante mirar la convocatoria autonómica concreta antes de dar nada por hecho.

Quién puede pedirlo y quién se queda fuera

Los requisitos generales, fijados por el Ministerio de Vivienda, son cuatro y se piden todos a la vez:

Tener entre 18 y 35 años en el momento de solicitarla.

Tener nacionalidad española, de la UE o residencia legal en España.

Tener una fuente regular de ingresos (nómina, beca, autónomo, prestación) por debajo de tres veces el IPREM, lo que en 2026 ronda los 25.200 euros brutos al año.

Ser titular o estar a punto de firmar un contrato de alquiler de vivienda habitual o habitación.

Quedan fuera quienes superen el umbral de renta, quienes alquilen a un familiar de primer o segundo grado y quienes ya disfruten de otra ayuda al alquiler incompatible. Cobrar el paro o tener una beca cuenta como ingreso regular y vale para acceder, algo que mucha gente sigue sin tener claro.

Por qué la ayuda se queda corta (y qué mirar antes de pedirla)

La ayuda existe desde 2022 y desde el principio arrastra el mismo problema: el tope de 600 euros de alquiler deja fuera a buena parte de los jóvenes que más la necesitan, justo los que viven en Madrid, Barcelona, Palma, Bilbao o Valencia, donde el alquiler medio para un piso pequeño hace tiempo que supera esa cifra. La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos por debajo del 16%, y subvenciones de este tipo, sin tocar el problema de fondo del precio del alquiler, alivian pero no resuelven.

Aun así, 250 euros al mes durante dos años son 6.000 euros que no están mal. El precedente más parecido fue la Renta Básica de Emancipación de 2008, que daba 210 euros y se cargó cuando llegó la crisis. La diferencia ahora es que la convocatoria depende de cada comunidad, lo que ha generado un mapa desigual: hay autonomías que cierran rápido por falta de presupuesto y otras donde el plazo sigue abierto meses después.

Si te interesa, lo prudente es mirar esta semana la web oficial de tu comunidad autónoma, comprobar si el plazo está abierto y reunir la documentación cuanto antes. Las solicitudes se resuelven por orden de entrada hasta agotar fondos, así que la prisa juega a tu favor.

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📅 Dónde y cuándo

Plazo: Varía según comunidad autónoma. Algunas mantienen el plazo abierto durante 2026; otras ya lo han cerrado por agotamiento de fondos. Consulta la convocatoria de tu comunidad.

Varía según comunidad autónoma. Algunas mantienen el plazo abierto durante 2026; otras ya lo han cerrado por agotamiento de fondos. Consulta la convocatoria de tu comunidad. Quién puede pedirlo: Jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos regulares por debajo de unos 25.200 euros brutos anuales y contrato de alquiler de vivienda habitual.

Jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos regulares por debajo de unos 25.200 euros brutos anuales y contrato de alquiler de vivienda habitual. Cuánto: 250 euros al mes durante un máximo de dos años (hasta 6.000 euros en total).

250 euros al mes durante un máximo de dos años (hasta 6.000 euros en total). Dónde se solicita: En la sede electrónica de la consejería de vivienda de tu comunidad autónoma. Información general en la web del Ministerio de Vivienda.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)