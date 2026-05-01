Un mod convierte la PS5 en un PC con Linux y juegos de Steam

Alguien ha mirado a su PS5, ha pensado 'qué pena que no pueda jugar al Steam' y ha decidido arreglarlo a martillazos de software. El resultado es un mod que mete Linux en la consola de Sony y abre la puerta a juegos de Steam y emuladores varios.

La cosa funciona, según el reporte detallado que ha publicado Hipertextual, y devuelve a la consola de Sony un olor muy nostálgico: el del Linux Kit oficial de la PS2, aquel cacharro que Sony vendía a principios de los 2000 para que tu consola fuera, también, un PC bastante apañado. Veinte años después, lo que entonces era oficial ahora es un mod casero. Cosas que pasan en 2026.

Qué hace exactamente este mod y qué no

El proyecto aprovecha un exploit del sistema de PS5 para cargar una distribución de Linux modificada que se comunica con el hardware de la consola. Una vez dentro, puedes instalar Steam en su versión nativa para Linux, configurar Proton (la capa de compatibilidad de Valve para juegos de Windows) y meter emuladores de prácticamente cualquier sistema retro hasta PS2 sin sudar.

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El rendimiento real está a medio camino entre una Steam Deck y un PC modesto, según las primeras pruebas publicadas. La GPU de la PS5 es potente sobre el papel, pero los drivers de Linux para ese hardware específico son ingeniería inversa pura: van bien con muchos juegos y regular con otros. Nada de raytracing milagroso, nada de 4K a 120fps. Lo que tienes es una consola que ahora hace cosas para las que no fue diseñada, y eso ya es media victoria.

Eso sí, lo importante: el mod requiere una PS5 con firmware vulnerable y un proceso de instalación nada trivial. No es plug and play. Si compras una consola hoy, lo más probable es que el firmware esté parcheado y este truco no te sirva. Y si la actualizas online, te despides de Linux. Aquí empieza el juego del gato y el ratón con Sony, que llega tarde como siempre.

Por qué esto huele tan bien (y a Sony tan mal)

La gracia de la historia no es solo técnica, es sentimental. La PS2 tenía su kit oficial de Linux, que Sony vendía con teclado, ratón y disco duro incluido. Era una rareza pero existía: tu consola podía ser un PC. Sony abandonó la idea con la PS3 (donde retiró el famoso 'OtherOS' tras un parche que acabó en demanda colectiva) y desde entonces sus consolas son cajas selladas a cal y canto.

Que la comunidad lleve veinte años empujando para volver a abrirlas dice algo. La PS5 no necesita Linux para vender un solo juego más. Pero el deseo de hacer que tu hardware haga lo que TÚ quieres, no lo que el fabricante decide, es uno de los motores más sanos que tiene la cultura tech. Lo que en la PS2 era un producto, hoy es un acto de pequeña rebeldía.

El precedente que todo el mundo está recordando estos días

Hay que mirar a la Steam Deck para entender por qué este mod tiene sentido ahora y no antes. Valve demostró que un sistema basado en Linux puede ser una plataforma de juego seria, con Proton funcionando tan bien que muchos juegos de Windows van mejor en Linux que en su sistema nativo. Eso ha rebajado la barrera técnica para cualquier proyecto parecido. Hace cinco años, meter Linux en una PlayStation era casi un ejercicio académico; hoy es una alternativa real para juegos.

El paralelismo con la Xbox original también es inevitable: aquella consola fue hackeada hasta convertirse en un mediacenter casero antes de que existiera Plex. Lo que estamos viendo con la PS5 va por el mismo camino. La pregunta del millón es si Sony reaccionará como siempre (parcheando y demandando) o si esta vez tolerará el experimento. Apuesta segura: parchea el martes que viene.

El siguiente hito que merece la pena vigilar es la próxima actualización de firmware. Si Sony cierra el exploit, el mod queda como reliquia de coleccionistas; si tarda, la comunidad tendrá tiempo de pulirlo. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. No es un mod para todo el mundo —el proceso es complicado y depende de tener un firmware concreto— pero es uno de los hackeos de hardware más interesantes del año. Si tienes una PS5 vieja sin actualizar, esto es Navidad anticipada. Si compraste la consola la semana pasada, mejor llora bajito.

El resumen para vagos (TL;DR)