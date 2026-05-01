La Segura rompe a llorar tras su cirugía: 'Me muero del dolor'

Vamos por partes. La empresaria y creadora colombiana se sometió hace unos días a una intervención para implantarse un neuroestimulador, un dispositivo que se coloca en la columna y manda pequeños impulsos eléctricos para bloquear las señales de dolor crónico. Suena a ciencia ficción, pero es una técnica que se usa desde hace años para pacientes con problemas serios de espalda. Más contexto en la entrada sobre estimulación medular en Wikipedia para quien quiera el detalle médico.

El postoperatorio se le está haciendo bola y lo está contando sin filtros. En el vídeo, según recogen varios medios latinoamericanos, La Segura aparece en la cama, llorando y avisando a su comunidad: 'me estoy muriendo del dolor, esto es horrible, nadie me lo había advertido así'. Tela.

El mensaje no es un capricho dramático. Lo que cuenta encaja con lo que advierten los propios cirujanos: las primeras semanas tras el implante son las más duras, con la zona inflamada y el cuerpo adaptándose al cacharro nuevo. Eso sí, verlo así, en stories y con la cara descompuesta, impacta.

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Por qué medio internet está reaccionando

Aquí viene lo bueno. La Segura no es una influencer cualquiera: es una de las figuras más seguidas de Colombia, con un perfil oficial muy activo en su cuenta verificada de Instagram y una comunidad que reacciona a cada movimiento. Cuando ella llora, llora medio país.

La reacción se ha dividido en dos bandos. Por un lado, los que mandan ánimos, recomiendan paciencia y comparten experiencias propias con cirugías de columna. Por otro, los que cuestionan que se grabe en pleno bajón médico y lo suba a redes. El debate sobre exponer la salud en directo vuelve a la mesa, y no es la primera vez que pasa con ella ni con otras creadoras del entorno latino.

El detalle que casi nadie está mirando: ella misma reconoce en el vídeo que no estaba preparada para este nivel de dolor postoperatorio. Y ahí hay una lectura interesante sobre cómo se comunica este tipo de cirugías a los pacientes.

Lo que dice el caso sobre la era de la salud en redes

Esto no es nuevo, pero cada caso lo refresca. Recordemos a Anabel Pantoja contando su parto al detalle, a Dulceida abriendo en canal su proceso de gestación, o a Georgina Rodríguez compartiendo cada visita médica de la familia. La salud en directo se ha convertido en una rama propia del contenido de influencers, y a la vez en un campo minado.

La pregunta que deja el vídeo de La Segura es sencilla y a la vez incómoda: ¿le hace bien al paciente grabarse así, o es una forma legítima de normalizar el postoperatorio y romper el tabú? Mi lectura es que ambas cosas conviven y conviene no caricaturizarlas. Documentar un proceso real ayuda a millones de personas que pasarán por algo parecido y no encuentran información honesta. Pero exponerse en mitad de un brote de dolor agudo también puede acabar pasando factura emocional cuando el vídeo se viraliza con titulares fuera de contexto.

El precedente más claro está en cómo medios y cuentas de cotilleo recortan ese tipo de clips. Lo de hoy es 'me muero del dolor'. Mañana, con suerte, será 'ya estoy mejor'. Pero el primer vídeo se queda en la memoria de algoritmo durante meses. Habrá que ver cómo evoluciona la recuperación en las próximas semanas y, sobre todo, qué decide compartir ella a partir de ahora. Caos, pero del que importa.