Xbox cae en hardware y software: los resultados del Q1 2026 son un drama

Microsoft acaba de soltar los números del Q1 2026 y la división Xbox está sangrando por los dos lados: hardware y software a la baja. Toca hablar de por qué Asha Sharma llegó justo ahora.

El último informe trimestral de Microsoft confirma lo que en foros llevaba semanas oliéndose: la división de gaming ha reducido ingresos en hardware y también en software respecto al mismo trimestre de 2025. Según recoge Eurogamer España, la compañía maquilla el dato global apoyándose en suscripciones y servicios, pero los dos pilares clásicos del negocio — vender consolas y vender juegos — están en rojo.

El detalle interesante: el desplome no es por falta de catálogo. En este último año Xbox ha tenido lanzamientos relevantes y la estrategia multiplataforma ha llevado IPs históricas a PS5 y Switch 2. Aun así, la caja de la división se contrae. Vender tu juego en la consola del rival no compensa lo que dejas de vender en la tuya, y los datos lo confirman.

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Cosas que pasan en 2026.

Por qué Asha Sharma aterrizó justo ahora (y no antes)

Hace unas semanas, la noticia gorda fue el relevo: Phil Spencer cedía protagonismo y Asha Sharma asumía un rol clave al frente de la operación de Xbox. En su momento se vendió como movimiento natural, refresco de liderazgo, esa cosa corporativa que dice mucho y no dice nada. Con los resultados del Q1 sobre la mesa, la lectura cambia. Como apunta Vida Extra, ahora se entiende mejor la urgencia del fichaje.

Sharma viene del mundo del producto digital y los servicios — su perfil encaja con una Xbox que ya no se piensa como caja debajo del televisor sino como ecosistema de suscripción, cloud y multiplataforma. Si los hierros venden menos, alguien tiene que justificar por qué la apuesta es Game Pass y no Series X. Ese alguien, ahora, es ella.

El mensaje es claro: paga.

Qué dice este trimestre del futuro de Xbox como marca

Aquí es donde toca pararse. El trimestre malo de Xbox no es un bache, es la consecuencia lógica de tres decisiones encadenadas. Una: priorizar Game Pass sobre la venta unitaria, lo que erosiona ingresos por software aunque sume usuarios. Dos: abrir IPs a plataformas rivales, que es bueno para los ingresos brutos del juego pero canibaliza la propuesta de valor de la consola propia. Tres: subir precios de hardware en pleno enfriamiento del mercado de consolas, justo cuando Switch 2 ha arrasado en su primer año y PS5 sigue mandando en el segmento premium.

El paralelismo más obvio es Sega a finales de los noventa, aunque sea pronto y un poco dramático compararlos. La diferencia es que Microsoft tiene espalda financiera para aguantar varios trimestres así, cosa que Sega no tuvo. La pregunta es si quiere. Cuando la matriz factura lo que factura con Azure y con la IA — Copilot, OpenAI, infraestructura cloud —, la tentación de mirar a Xbox como un negocio de margen y no de prestigio es real. La llegada de Sharma sugiere que esa conversación ya se está teniendo en los pasillos buenos de Redmond.

El próximo gran hito será el reporte fiscal del verano y, sobre todo, ver qué hace la división con su línea de hardware en los próximos meses. Hay rumores de un sucesor de Series X con enfoque cloud-first. Si eso se confirma, este Q1 será recordado como el trimestre en el que Xbox empezó a dejar de ser, oficialmente, una marca de consolas.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Para el accionista, regular. Para el jugador de Xbox de toda la vida, peor: tu plataforma se está convirtiendo en un servicio sin caja, y nadie te ha preguntado si te parece bien. Veremos cómo lo gestiona Sharma — o cómo lo gestiona el Excel de Redmond, que al final manda más.

El resumen para vagos (TL;DR)