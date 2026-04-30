Laberinto subterráneo en Europa: un hallazgo bajo nuestros pies que cambia la historia

Después de más de tres décadas, un grupo de espeleólogos ha trabajado para encontrar la existencia del mayor laberinto subterráneo de Europa, que se encuentra justo debajo de nosotros. Se trata de un importante hallazgo que puede ser clave al cambiar por completo lo que creíamos saber sobre la historia de la Tierra.

Este descubrimiento se ha encontrado en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, en el corazón de la provincia de Málaga, un coloso subterráneo que consiste en un entramado de cuevas que ahora abre las puertas a convertirse en un auténtico laboratorio natural para la ciencia.

EL MAYOR LABERINTO SUBTERRÁNEO DE EUROPA

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Bajo la Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, se ha confirmado la existencia de un coloso geológico sin precedentes. Tras más de tres décadas de ardua investigación, los expertos han podido confirmar la conexión entre dos de las simas más profundas de la región.

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Este sistema, que se bautiza como Complejo Nevero-Aire, se ha posicionado oficialmente como un laberinto subterráneo que es uno de los más extensos de Europa. Su hallazgo representa un hito que promete cambiar la comprensión sobre las fronteras del subsuelo en el sur de España.

La conexión definitiva tuvo lugar el 26 de diciembre de 2025 gracias al esfuerzo del Grupo de Exploraciones Subterráneas de la Sociedad Excursionista de Málaga, que pudo demostrar que la Sima del Nevero y la Sima del Aire forman un único entramado monumental.

Este hallazgo convierte a esta zona de la península en el gran epicentro de la espeleología en Europa durante los últimos años. Aunque los mapas sugerían este vínculo desde la década de los 80, hasta el momento no había pruebas físicas que lo confirmasen.

UN LABERINTO SUBTERRÁNEO DE EUROPA SORPRENDENTE

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La ciencia sigue sorprendiéndonos, como el nuevo hallazgo chino sobre la Luna, pero al mismo tiempo, en la Tierra, seguimos teniendo mucho que aprender e investigar. En este caso nos encontramos con un complejo cuyas dimensiones son realmente sorprendentes para los estándares científicos internacionales.

El sistema cuenta en la actualidad con un total de 26,4 kilómetros de galerías exploradas y una profundidad que roza el kilómetro en vertical. Con este récord de magnitud, se sitúa como uno de los laberintos subterráneos más grandes de Europa.

Concretamente, se trata de un laberinto natural de mármol y roca que ha permanecido oculto durante millones de años bajo nuestros pies. Los exploradores han podido encontrar en sus profundidades enormes catedrales de roca y ríos que fluyen por el corazón de Europa.

LA RIQUEZA GEOLÓGICA QUE ESCONDE EL SUBSUELO DE EUROPA

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Más allá del descubrimiento histórico en el Pacífico, en Andalucía nos encontramos con este descubrimiento, cuya clave radica en la composición kárstica única de la Sierra de las Nieves malagueña.

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Se trata de un entorno natural formado por rocas carbonatadas moldeadas por la acción del agua durante eras geológicas. Este proceso milenario ha originado formaciones minerales que son auténticos tesoros para la ciencia de Europa. El mármol pulido y las estructuras calcáreas actúan como si fuesen un registro fósil de la historia de nuestro planeta.

La Sierra de las Nieves ya goza de un reconocimiento internacional de primer nivel por su biodiversidad y geología, y en cada una de las expediciones que se realicen se revelan nuevos secretos bajo tierra que nos pueden ayudar a tener una mayor comprensión del mundo que nos rodea.

UN LABORATORIO CIENTÍFICO ÚNICO EN EL CORAZÓN DE EUROPA

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Este complejo se ha consolidado de esta forma como un laboratorio natural de valor incalculable para Europa. Las formaciones minerales que alberga en su interior son archivos climáticos que guardan datos que datan de hace millones de años.

A través del análisis de los sedimentos y estalagmitas se pueden reconstruir periodos de sequía y lluvias ancestrales. Se convierte, de esta manera, en una herramienta clave para poder predecir futuros comportamientos climáticos en el sur del continente.

La importancia de este laboratorio subterráneo también tiene que ver con la propia conservación de los recursos hídricos en Europa. Con el mapeo de las galerías, los científicos pueden mejorar su comprensión sobre la dinámica de los acuíferos subterráneos.

Estos depósitos de agua son críticos para el mantenimiento de los ecosistemas y el suministro humano de la región, de ahí que sea importante proteger la Sierra de las Nieves.