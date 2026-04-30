Pichai confirma que la IA ya escribe el 25% del código de Google

Sundar Pichai ha soltado el dato y se ha quedado tan ancho: una cuarta parte del código nuevo de Google ya lo escribe la IA. Lo dijo en la última llamada con inversores, lo confirmó FayerWayer, y desde entonces el gremio de programadores no ha dejado de mirarse el ombligo.

El CEO lo presentó como un logro de productividad, claro. Pero la lectura real entre quienes vivimos del teclado es otra: si Google escribe el 25% con IA hoy, ¿qué porcentaje habrá dentro de dos años? Y sobre todo, ¿qué pasa con la gente?

Qué ha dicho Pichai exactamente

La cifra concreta es esa: el 25% del código nuevo en Google se genera con IA, revisado luego por ingenieros humanos. No es código que vaya directo a producción sin que nadie lo mire — eso lo deja claro Pichai —, pero sí es código que un humano no ha tecleado línea a línea.

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El sistema detrás es una mezcla de modelos internos de la familia Gemini afinados para programación, integrados en los flujos de trabajo de la compañía. Para hacerse una idea, hace dos años esa cifra estaba cerca del 0% según los propios reportes técnicos publicados en el blog oficial de IA de Google. El salto es de los que marcan época.

Y aquí viene lo interesante: Pichai aprovechó para presumir de que esto les permite mover más rápido sin contratar más. Traducción: la IA no solo escribe código, también justifica que no se contrate a la siguiente hornada.

Por qué los programadores están mirando con el ojo torcido

El sector lleva meses con la mosca detrás de la oreja. Los despidos en big tech no han parado, los junior developers la tienen muy difícil para entrar al mercado, y las herramientas tipo Copilot, Cursor o el propio Gemini Code Assist han pasado de juguete a parte estructural del flujo de trabajo en menos de tres años.

El argumento optimista dice que la IA libera al developer de las tareas tediosas para que se centre en arquitectura y problemas complejos. Vale. El argumento pesimista dice que cuando una empresa puede hacer lo mismo con menos gente, hace lo mismo con menos gente. Y Google lleva dos años de recortes.

Yo creo que la verdad está en el medio incómodo: los programadores senior con criterio van a estar más demandados que nunca, porque alguien tiene que revisar lo que escupe la máquina. Los junior, en cambio, lo van a tener bastante más complicado para acumular las horas de vuelo que antes te daban un sueldo digno y una carrera.

Esto no es nuevo, pero la curva se ha disparado

Microsoft ya dijo algo parecido hace meses: más del 30% del código en algunos repositorios internos se autocompletaba con Copilot. Amazon presume de cifras similares con CodeWhisperer. Meta lleva su propia carrera con Llama afinado para programación. La diferencia es que Pichai lo ha dicho con micrófono y junta de accionistas delante, lo cual lo convierte en titular global y en señal de mercado.

El precedente útil aquí es lo que pasó con los traductores cuando llegó DeepL y luego ChatGPT: el oficio no desapareció, pero se transformó. La gente que antes traducía manuales técnicos ahora hace post-edición y revisión. Cobra distinto, trabaja distinto, y la barrera de entrada para los nuevos se complicó. La programación va camino de algo parecido — solo que con sueldos más altos y, por ahora, más demanda.

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La pregunta abierta es cuánto durará esa demanda. La próxima keynote de Google I/O, prevista para finales de mayo, va a ser interesante: si Pichai sube la cifra al 35% o al 40%, sabremos por dónde van los tiros. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. El dato es real, la cifra es seria, y la conversación que abre va a marcar el sector durante los próximos meses. No es marketing — es un cambio estructural anunciado en horario prime — y a los developers junior les conviene tomar nota ya.

El resumen para vagos (TL;DR)