​El socio ideal para Barrios: el Atlético ya negocia su próximo fichaje

El Atlético de Madrid encara el tramo decisivo de la temporada con la mirada puesta en Londres, pero con los despachos echando humo. Tras el 1-1 ante el Arsenal en la ida de semifinales de Champions, la directiva rojiblanca no pierde el tiempo. Mateu Alemany ya trabaja en un mercado estival que se prevé vertiginoso, y el nombre que suena con más fuerza en la planta noble del Metropolitano es el de Hugo Larsson.

A sus 21 años, el centrocampista del Eintracht Frankfurt está rompiendo moldes en la Bundesliga. A pesar de la irregularidad de su equipo, el sueco se ha convertido en un rayo de luz en medio de la tormenta, llamando la atención de un Simeone que busca piezas para renovar su sala de máquinas. Los rojiblancos confían en cerrar su fichaje por una cifra cercana a los 30 millones de euros.

¿Quién es Hugo Larsson? El perfil que enamora a Simeone

Larsson no es solo una promesa; es una realidad física y táctica. Con 33 partidos a sus espaldas esta campaña, destaca por su capacidad para abarcar terreno, jugar por delante de la defensa y romper líneas con una zancada poderosa.

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En el Atlético ven en él al socio ideal para Pablo Barrios, formando una pareja joven, con hambre y compromiso, valores innegociables para el cuerpo técnico.

Aunque sus cifras goleadoras no son extremas, su despliegue en el campo asegura ese equilibrio que el equipo ha echado de menos en ciertas fases del curso. Su llegada permitiría una transición dulce para sustituir progresivamente a Koke, aportando músculo y llegada al área rival para castigar a los contrarios en los momentos de máxima tensión.

El Atlético lidera la puja frente a los grandes de Europa

La competencia no será sencilla. Varios reportes sitúan al Real Madrid tras los pasos del sueco, lo que obliga al cuadro colchonero a acelerar los plazos. La dirección deportiva espera que Apollo, el nuevo propietario de la entidad, dé luz verde definitiva a la inversión para asegurar el presente y el futuro de la medular.

La decisión final estará en manos del jugador, pero el proyecto deportivo que lidera Mateu Alemany es ambicioso.

En un verano donde se esperan múltiples movimientos, asegurar a una pieza como Larsson por 30 millones se antoja como una oportunidad de oro para que el Atlético siga compitiendo de tú a tú con los gigantes del continente. El futuro de la medular rojiblanca pasa por Suecia.