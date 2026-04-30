PlayStation rompe el silencio sobre el DRM que asustó a media PS5

Sony ha decidido por fin abrir la boca después de tres días de pánico colectivo en foros, Discords y X. La polémica del DRM de PlayStation se desactiva con un comunicado que aclara qué pasa con tu biblioteca digital. Spoiler: menos drama del que parecía.

El lío empezó cuando un mensaje en pantalla de la PS5 mencionó la necesidad de verificar las licencias de los juegos digitales cada cierto tiempo. Lectura inmediata de internet: 'mis juegos caducan cada 30 días si no me conecto'. Pánico, capturas, hilos virales y el típico vídeo de YouTube con miniatura roja gritando que Sony te roba la biblioteca.

La realidad, según el comunicado oficial recogido por varios medios del sector, es bastante menos apocalíptica. Basta con iniciar sesión una sola vez en PlayStation Network con la cuenta que compró el juego para confirmar la licencia. No hay caducidad de 30 días. No hay reverificación periódica obligatoria. No te van a borrar el Spider-Man 2 si te vas un mes a la montaña sin wifi.

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El propio aviso confuso, eso sí, era cosecha de Sony. Cuando escribes un mensaje en pantalla y la mitad del planeta lo entiende como una amenaza, el problema no es del lector. Es del redactor.

Por qué la comunidad reaccionó así (y tiene parte de razón)

Aquí va el matiz que casi nadie está poniendo encima de la mesa: la reacción exagerada no salió de la nada. Viene de años de cosas pequeñas que se acumulan. La retirada de juegos comprados de Discovery en 2023, los avisos de que los contenidos de PSN pueden 'dejar de estar disponibles', los términos y condiciones que nadie lee pero todo el mundo intuye, la sensación general de que comprar un juego digital se parece cada vez más a alquilarlo a largo plazo.

Cuando la base de usuarios ya está quemada, cualquier mensaje ambiguo prende. Y este prendió. La confianza en las tiendas digitales lleva años en mínimos históricos, y no solo en PlayStation: Ubisoft con The Crew, Microsoft con juegos retirados de Xbox 360, Nintendo cerrando eShops antiguas. La industria entera ha enseñado al jugador que posesión es una palabra escurridiza.

Sony aclara hoy que su DRM funciona como hasta ahora. Bien. Pero el susto deja una pregunta razonable: ¿qué pasa el día que PSN cierre, dentro de 15 o 20 años? La respuesta corta es que nadie lo sabe. La larga, tampoco.

Falsa alarma, sí, pero el debate de fondo no se va

Comparado con la polémica de Stop Killing Games que está agitando Europa, este episodio es un susto menor. La iniciativa europea, que busca regular cómo gestionan las compañías el DRM y la vida útil de los videojuegos, sigue avanzando y tiene más recorrido que cualquier comunicado de una sola compañía. El precedente más doloroso fue The Crew de Ubisoft: lo compraste, te lo apagaron, y a casa.

La diferencia con Sony aquí es que la compañía respondió rápido y de forma clara, cosa que no siempre hace. Tres días entre la viralización del aviso y el comunicado oficial es razonable. Saber comunicar también es parte del producto, y este episodio lo deja claro: la confianza es frágil y se rompe con un mensaje en pantalla mal redactado. Con ver lo que pasa en Steam cuando Valve avisa de cualquier cambio de términos basta para entender que la sensibilidad está al máximo.

El próximo capítulo no es de Sony, sino de los reguladores. La Comisión Europea está mirando todo esto con lupa, y el debate sobre si comprar un juego digital implica posesión real o licencia revocable va a llegar a Bruselas tarde o temprano. Mientras tanto, respira: tus juegos siguen ahí.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. No hay nada que celebrar, es una falsa alarma resuelta con un comunicado tibio. Eso sí, el debate de fondo sobre la propiedad digital sigue muy vivo y eso vale más que cualquier titular — guarda este artículo para cuando vuelva a saltar la liebre, porque volverá.

El resumen para vagos (TL;DR)