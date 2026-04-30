Gemini ya genera Word, Excel y PDFs gratis y va a por Copilot

Google acaba de tapar uno de los agujeros más sangrantes de Gemini frente a Copilot: ahora le pides un Excel y te lo da. Sin rodeos, sin pasar por Drive, sin pegar tablas en otro sitio. Generación directa de archivos de Office y PDFs en la conversación, gratis, y para todo el mundo.

La función ya está rodando en la versión web y, según se ha podido confirmar en la propia interfaz de Gemini, basta con pedirle al chatbot que prepare un documento, una hoja de cálculo o un PDF y lo escupe listo para descargar. Punto.

Qué hace exactamente esta función

Hasta ahora Gemini te redactaba el contenido y tú tenías que copiarlo, formatearlo y exportarlo a mano. Una fricción tonta que en Copilot no existía porque está pegado a Microsoft 365 desde el día uno. Google ha decidido que ya está bien de regalar ese terreno.

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Gemini ahora genera Word, Excel y PDFs sin salir del chat, según han verificado tanto Xataka como Hipertextual en sus pruebas. Le pides un informe trimestral en Word, una tabla con fórmulas en Excel, un PDF con un contrato tipo, y aparece el botón de descarga directo en la respuesta. El formato sale en .docx, .xlsx y .pdf, abribles en Microsoft Office sin problemas y, evidentemente, también en Google Workspace.

El detalle gordo: está disponible en la versión gratuita, no detrás del paywall de Gemini Advanced. Una decisión que se entiende mejor si miras quién está al otro lado del ring.

Por qué Google se la juega justo ahora con Copilot

Microsoft lleva año y medio vendiendo Copilot como el copiloto definitivo para currar, integrado en Word, Excel y Outlook, cobrando 22 dólares al mes por usuario en empresas. Esa integración era su gran ventaja competitiva. Google la acaba de neutralizar a base de regalar la función básica.

La jugada tiene sentido si recuerdas el contexto. Gemini 3, que llegó hace unos meses, ha cerrado bastante la brecha técnica con GPT y Claude en razonamiento. Pero ganar benchmarks no sirve de nada si el usuario medio sigue prefiriendo Copilot porque le genera el Excel sin marear. Ahora ese argumento se cae.

El movimiento también empuja a una conversación incómoda para Microsoft: si lo que mucha gente hace con Copilot es pedir documentos básicos, ¿por qué pagar la suscripción cuando Gemini lo hace gratis y bastante decente? La respuesta de Redmond tendrá que llegar pronto, porque la inercia del 'es que ya tengo Office' se desinfla rápido.

El precedente que conviene tener presente

Esta no es la primera vez que Google decide pisar el acelerador justo cuando un competidor saca pecho. Pasó con Bard en 2023, que arrancó torpe y acabó reconvertido en Gemini con un cambio de marca brutal. Pasó con NotebookLM, que de juguete experimental se transformó en la app que generaba podcasts con voces inquietantemente humanas y se viralizó hasta entre gente que no toca IA en su día a día. Y pasa ahora con esta función, que parece pequeña pero ataca directamente al músculo comercial de Microsoft.

Mi lectura: el hype está justificado, pero con asterisco. Generar archivos en el chat es útil de verdad — me ha pasado mil veces querer un Excel rápido sin abrir nada más. Eso sí, la calidad del contenido sigue dependiendo del modelo, y Gemini todavía mete la pata en tablas largas con fórmulas anidadas. Para un informe simple, brutal. Para algo serio, revísalo. ¿Próximo hito? Que esta función llegue a la app móvil y a Workspace integrado de forma fluida. Si Google lo clava, Copilot tiene un problema real.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Función pequeña sobre el papel, demoledora estratégicamente. Google quita a Microsoft su mejor argumento de venta y encima lo regala — la guerra de IA productiva se pone divertida.

El resumen para vagos (TL;DR)