"El amor es un sentimiento caduco": Una década después, David Bustamante es demoledor sobre Paula Echevarría

Ayer miércoles 29 de abril, Cuatro emitió una de las entrevistas más personales y conmovedoras de David Bustamante, de un artista que nunca ha tenido miedo a mostrar sus sentimientos. Un hombre que se abrió en canal ante un grupo de reporteros con trastorno del espectro autista (TEA), demostrando una cercanía que pocas veces se ve en el horario de máxima audiencia.

Daniel Guzmán, ejerciendo como maestro de ceremonias, fue testigo de cómo Bustamante no pudo contener las lágrimas tras cantar para su público, marcando el inicio de una charla que recorrió desde sus orígenes en San Vicente de la Barquera hasta sus secretos más íntimos.

A lo largo de la emisión, el cantante cántabro se enfrentó a un cuestionario sin filtros, respondiendo con honestidad a temas que durante años han sido objeto de debate en la opinión pública. No se trataba de una entrevista promocional al uso, sino de un ejercicio de transparencia donde se abordaron la salud mental, las presiones de la fama y, por supuesto, la evolución de sus relaciones sentimentales más importantes.

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David Bustamante y la realidad de su ruptura con Paula Echevarría

David Bustamante y la realidad de su ruptura con Paula Echevarría | Fuente: Cuatro

Uno de los momentos de mayor tensión y expectación llegó cuando los reporteros le preguntaron por su matrimonio con la actriz Paula Echevarría. Casi una década ha pasado desde que se confirmara su separación en 2017, un proceso que culminó en divorcio un año más tarde y que fue seguido minuciosamente por los medios. Lejos de evitar el tema o mostrar algún tipo de resentimiento, David Bustamante ofreció una visión muy madura sobre el desgaste de las relaciones a largo plazo: “A veces el amor es un sentimiento caduco, cuando se termina, queda una relación de cariño y gratitud”.

El cántabro insistió en que, una vez que el vínculo sentimental de pareja desaparece, lo que debe prevalecer es el respeto mutuo, especialmente cuando hay descendencia de por medio. Durante su intervención, David Bustamante quiso dejar claro que el foco siempre debe estar puesto en los más vulnerables de la casa y no en los egos de los progenitores. “Lo importante es dejar un buen sabor de boca en las personas que pasan por tu vida: eso es lo sano y lo natural, pensar antes en los hijos que en nosotros mismos”, explicó.

Sobre su hija Daniella, el cantante no pudo ocultar el orgullo que siente al ver en qué persona se está convirtiendo. Más allá del amor de padre, destacó la buena sintonía que existe entre ambos, algo que considera un éxito en su vida personal. De hecho, reconoció abiertamente que su hija le “cae bien”, una frase que para él tiene un valor inmenso en la etapa de la adolescencia. “Decir eso de un hijo mola mucho”, afirmó.

El renacer sentimental junto a la bailarina Yana Olina

La entrada de Yana Olina en su vida supuso un cambio de paradigma total. El cantante relató cómo lo que empezó como una relación profesional en una academia de baile terminó transformándose en el amor de su vida. “Fue una historia maravillosa, superromántica, porque ella era mi profesora de baile y, claro, con el baile al final surgió el cariño. Ocho años después no nos hemos separado desde entonces”, confesó David Bustamante.

La descripción que hace de su actual pareja es la de una persona que ha sabido aportarle la paz y el equilibrio que tanto buscaba. Para el artista, encontrar a alguien que comprenda las exigencias de su profesión y que, al mismo tiempo, le ofrezca un refugio cotidiano es fundamental. “He encontrado una compañera de viaje maravillosa, que me comprende, me cuida y me mima. Cuando llego a casa viene corriendo, sonriendo, a darme un abrazo y un beso. Cuando alguien sabe que le esperan y le aman de esa manera, la vida merece la pena”, relató.

Esta estabilidad le ha permitido soñar con el futuro y plantearse nuevos retos en familia. La ilusión que le genera su relación con Yana es el motor que le impulsa a seguir adelante con una energía renovada. David Bustamante no escatimó en halagos para quien considera su gran apoyo incondicional: “Cuando miro a mi lado, ella siempre está, y cuando me equivoco, sabe hacérmelo ver de la mejor manera. Aprendo de ella todos los días”. Con un entusiasta “¡viva el amor!”.

La batalla de David Bustamante contra la ansiedad y la presión social

La batalla de David Bustamante contra la ansiedad y la presión social | Fuente: Cuatro

Más allá de los romances, la entrevista en 100% Únicos tocó fibras muy sensibles al hablar de la salud mental y la imagen física. Una de las reporteras se interesó por su relación con la alimentación, un tema que ha generado numerosos titulares y críticas en redes sociales a lo largo de los años. El cantante no esquivó la pregunta y admitió que su cuerpo reacciona directamente a sus estados emocionales. “Pues, mira, las personas tan sensibles pasamos por baches y depresiones. A mí con ansiedad me da por comer, pero la sociedad es muy cruel y te señalan y te hacen mal. Las redes sociales son un nido de cobardes”, confesó.

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David Bustamante recordó cómo el escarnio público puede agravar situaciones de por sí complicadas, especialmente cuando se atraviesan momentos de inseguridad. Sin embargo, también quiso dar un mensaje de superación. Tras revelar sus dificultades, el cantante afirmó con orgullo que actualmente se encuentra en una forma física excelente. “Estoy en mi prime”, aseguró antes de realizar diez flexiones frente a las cámaras para demostrar su vitalidad y el trabajo físico que ha realizado para sentirse bien consigo mismo.

El artista compartió con Daniel Guzmán y el resto de los presentes que hubo una fase de su carrera en la que el miedo se apoderó de él. No siempre fue el hombre seguro que vemos hoy sobre el escenario; hubo momentos en los que la presión externa le robó la ilusión por su oficio. “Hubo una época en mi vida en la que me hicieron sentir muy inseguro y era como un parto cada vez que tenía que ir a trabajar. Me quitaron la alegría, pero ahora me pilla en un momento en el que me encanta mandar a la cueva a los detractores”, sentenció.