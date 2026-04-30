Évole aterriza en la competencia de Atresmedia apareciendo en 'La Revuelta' de Broncano

Jordi Évole se sienta este jueves en La Revuelta de David Broncano en La 1, y la noticia ha caído como una bomba en el mundillo televisivo. Atresmedia es su casa desde hace más de una década... pero estará en RTVE en horario de máxima audiencia.

Évole lleva pegado a Atresmedia desde los tiempos de Salvados, y su productora, Producciones del Barrio, sigue trabajando codo con codo con La Sexta en Lo de Évole. Que de repente cruce la calle y se siente en el sofá de un programa de TVE no es un detalle menor: es la primera vez que pisa un plató de la competencia directa en años. El propio entrevistador lo resumió en una frase que ya está circulando: 'esto es una cosa excepcional'.

Y tiene razón. En la guerra por el access prime time, La Revuelta y El Hormiguero se llevan dando con todo desde septiembre, y los invitados son munición. Que uno de los rostros más identificados con Atresmedia se vaya a hacer promo a casa de Broncano tiene lectura. Mucha lectura.

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El contexto: la batalla Broncano-Motos sigue ardiendo

Desde que Broncano aterrizó en La 1 con La Revuelta en septiembre de 2024, Pablo Motos ha visto cómo su monopolio del access prime time se tambaleaba semana sí, semana también. Lo de los invitados es ya casi deporte nacional: cada vez que un nombre gordo elige sofá, se monta debate en X. Lamine Yamal, Rosalía, Aitana, Bad Bunny... la lista de quién va dónde es un termómetro perfecto del momento.

Jordi Évole con Pablo Motos en 'El Hormiguero' | Fuente: Atresmedia

Y ahora aparece Évole. Un periodista de la casa Atresmedia, con contrato, programa propio en La Sexta y una identidad pública absolutamente ligada a esa marca. Va a TVE. Tela.

Aquí viene lo bueno: no es un fichaje, no es una ruptura, no se va a ningún lado. Es una visita puntual. Pero el simbolismo de verle en el plató de Broncano vale más que mil titulares. Es decirle al sector: 'oye, los muros entre cadenas no son tan altos como creíais'.

Lo que esto dice del momento televisivo (y del propio Évole)

Pongamos esto en perspectiva. Hace dos años nadie se imaginaba a un rostro tan identificado con La Sexta yendo a hacer promo a la pública sin que se montara un cisma interno. Hoy pasa, y pasa con la naturalidad de quien anuncia un café. Eso dice mucho del momento que vive La Revuelta: ya no es el programa nuevo que rompía moldes, es una plataforma promocional de primer nivel que cualquier figura quiere pisar.

El precedente más parecido lo tenemos en los noventa, cuando los presentadores cruzaban cadenas con una libertad que luego se perdió cuando los grupos se blindaron. Lo que está haciendo Évole, en realidad, es recuperar esa lógica de figura que va donde le da la gana porque su marca pesa más que la del canal. Y en su caso, pesa.

Yo creo que el movimiento le sienta bien a todos. A Broncano, porque suma un invitado de prestigio periodístico que le da otro registro. A Évole, porque le permite presentarse ante una audiencia que no necesariamente le sigue en La Sexta. Y a la conversación televisiva, porque rompe una rigidez que olía un poco a rancio. La pregunta interesante viene después: ¿se animarán otros rostros de Atresmedia a hacer lo mismo? ¿Veremos a alguien de TVE en El Hormiguero respondiendo? Los próximos meses van a ser entretenidos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)