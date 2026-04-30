El selfi de Cole Allen armado minutos antes de atentar contra Trump

Un selfi con un fusil de asalto, un correo programado de despedida y un disparo que pudo cambiar la historia. Eso es lo que la documentación judicial sitúa en los minutos previos al intento de atentado contra Donald Trump en el Hilton.

El protagonista se llama Cole Allen y, según el sumario filtrado esta semana, no improvisó nada. Lo planificó al detalle. Y se hizo una foto.

El escrito al que han accedido varios medios internacionales detalla que Allen se fotografió con el arma cargada minutos antes del ataque. La imagen aparece en su teléfono con marca temporal compatible con la entrada al hotel y el momento del tiroteo. No es una foto antigua reutilizada: es del mismo día, del mismo sitio, de la misma ropa con la que después le redujeron.

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Pero el detalle más escalofriante no es el selfi. Allen había programado una tanda de correos electrónicos de despedida a familiares para que se enviaran de forma automática poco después de la hora prevista para el ataque. Mensajes de adiós con envío diferido. La tecnología cotidiana, la misma que usamos para felicitar cumpleaños desde el calendario, convertida en plan de fuga emocional para no tener que apretar el botón de 'enviar' en el momento.

Tela.

Por qué el caso ha vuelto a estallar en redes

El intento de atentado ya había copado titulares semanas atrás, pero la filtración del sumario ha reabierto el debate en X y TikTok. La conversación se mueve en dos frentes: la facilidad con la que un ciudadano puede entrar armado a un evento de ese nivel, y la estética del selfi como gesto previo a la violencia política, que recuerda a otros casos documentados en Estados Unidos en la última década.

En el timeline conviven dos lecturas. Por un lado, quienes señalan el componente narcisista: el atacante quiere quedar registrado, quiere que su cara aparezca en las noticias. Por otro, quienes ven en el selfi armado una pieza más del manual de radicalización online, donde la imagen propia con un arma funciona como rito de paso.

La cobertura del intento de atentado anterior contra Trump en 2024 ya apuntaba en esa dirección. La diferencia con Allen es la programación previa: lo del Hilton no fue un arrebato, fue una agenda.

El precedente con Trump que nadie quiere recordar

Los expertos en seguridad llevan años avisando de un patrón que se repite. El atacante de Las Vegas en 2017 dejó habitación, equipo y notas. El de Buffalo en 2022 transmitió en directo. El primer intento contra Trump en Pensilvania en julio de 2024 acabó con el atacante abatido y un ecosistema de teorías conspirativas que sigue activo dos años después. Lo de Allen encaja en esa línea: documentación previa, autoimagen, mensajes preparados para el después.

Yo creo que lo más inquietante del caso no es el arma, que ya es decir. Es el cálculo emocional del correo programado. Quien deja escrito un adiós con envío automático asume que no va a estar para gestionarlo, y eso convierte el atentado en algo más parecido a un suicidio ampliado que a un acto político clásico. La frontera entre violencia política y crisis de salud mental se ha vuelto borrosa, y los protocolos de seguridad de los grandes eventos siguen pensados para el atacante calculador del siglo XX, no para este perfil híbrido.

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La investigación sigue abierta y el sumario crecerá en las próximas semanas. Lo que ya nadie discute es que el selfi de Allen va a entrar en los manuales de criminología contemporánea como pieza de estudio. El qué pasó está claro. El por qué, cómo siempre, va a tardar años en aclararse.

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