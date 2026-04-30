DeepSeek V4 ya está aquí y no es tan bestia como prometía

DeepSeek ha sacado su V4 sin avisar y la comunidad lleva veinticuatro horas haciendo benchmarks como si no hubiera mañana. La sorpresa: el modelo es bueno, pero no es esa bestia tres veces más barata que asustaba a Silicon Valley. El mito se desinfla un poco — y eso es sano.

Lo cuenta Xataka tras revisar los papers y las pruebas técnicas que han ido publicando los propios laboratorios. La compañía china ha liberado el modelo bajo licencia MIT, lo cual sigue siendo una jugada de las gordas. Open source de verdad, no el open-washing al que nos tienen acostumbrados otros.

Qué trae V4 que no tenía V3

El salto está en dos sitios: arquitectura y código. DeepSeek ha optimizado el modelo para que corra fino en chips chinos, lo cual tiene lectura geopolítica antes que técnica. Mientras Estados Unidos aprieta las restricciones de exportación de Nvidia, ellos demuestran que se puede entrenar y servir un modelo competitivo sin depender al 100% del silicio americano.

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Las mejoras en código son las que más están comentando los developers en el repositorio oficial de DeepSeek en GitHub. Mejor razonamiento en tareas de programación, mejor manejo de contextos largos, menos alucinaciones en generación de funciones. Para quien lo use a diario en Cursor o en su IDE, el cambio se nota.

Eso sí, no esperes una revolución. Es una iteración sólida, no un cambio de paradigma. Y aquí viene lo interesante.

El mito de la IA china barata, revisado

Cuando V3 sacudió el mercado a principios de 2025, la narrativa fue 'los chinos hacen lo mismo por una décima parte'. Wall Street temblaba, Nvidia perdía 600.000 millones en una sesión, los foros se llenaban de hilos sobre el fin de la hegemonía americana en IA.

El propio equipo de DeepSeek admite ahora algo que ya se intuía: V4 es entre tres y seis veces menos eficiente de lo que el mito sugería. Sigue siendo más barato que GPT-4 o Claude, sí, pero no en el orden de magnitud que se vendió. La diferencia real está en optimización agresiva, decisiones de arquitectura inteligentes y una cultura de ingeniería que prioriza el coste por token sobre el escaparate.

Que conste: esto no es una mala noticia. Es una buena noticia disfrazada de jarro de agua fría. Significa que la competencia global en IA es real, pero las leyes de la física computacional no han cambiado. Los milagros siguen costando GPUs.

Por qué esto importa más allá del benchmark

Aquí es donde la cosa se pone jugosa. V4 llega en un momento en el que la conversación sobre open source en IA está más caliente que nunca. Meta sigue empujando con Llama, Mistral aguanta el tipo en Europa, y DeepSeek se planta con licencia MIT — la más permisiva que existe.

El precedente más claro es lo que pasó con Llama 2 en 2023: cuando un modelo decente se libera con licencia comercial, la base de fine-tunes y aplicaciones explota en semanas. Con V4 va a pasar algo parecido pero a mayor escala, porque el rendimiento base es superior y la comunidad ya tiene la infraestructura montada. Veremos forks especializados en código, en medicina, en legal, en idiomas concretos. La licencia MIT permite que cualquiera coja esto y lo monetice sin pagar peaje.

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La pregunta abierta es cómo va a responder OpenAI. Sam Altman lleva meses prometiendo un modelo open source 'pronto', y cada vez que DeepSeek mueve ficha la presión se nota más. Si V4 se convierte en el caballo de batalla por defecto en empresas que no quieren depender de APIs cerradas, el coste reputacional para OpenAI será serio.

Mientras tanto, los desarrolladores ya están probando. Y los resultados, dentro de lo que cabe, pintan bien.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. DeepSeek V4 es un modelo serio, abierto de verdad y con mejoras reales en código — pero el mito de la 'IA china diez veces más barata' se queda en leyenda. Sigue siendo la noticia open source del trimestre (aunque sin el factor 'matamos a Nvidia' del año pasado).

El resumen para vagos (TL;DR)