Simeone estalla con Ben White por pisar el escudo del Atlético

Diego Simeone explotó en el túnel de vestuarios del Metropolitano y la escena ya lleva horas reventando timelines. El motivo: Ben White, defensa del Arsenal, pisó el escudo del Atlético camino al vestuario.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Tenemos a un Cholo en modo erupción, a un central inglés con fama de gallito y un escudo pisado en pleno cruce europeo. Hay vídeo, hay gestos, hay drama. Verano de memes asegurado.

Qué pasó exactamente en el túnel

Vamos por partes. Tras el pitido final, las cámaras del propio club pillaron a Ben White cruzando el escudo del Atlético dibujado en el suelo del pasillo y pisándolo sin disimulo, justo cuando enfilaba hacia el vestuario visitante. Detrás iba Giuliano Simeone, y detrás su padre.

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El Cholo encaró al inglés a menos de un metro de distancia, con dedo, con grito y con todo el repertorio. La bronca fue corta pero intensa: gestos hacia el suelo, señalando el escudo, y una colección de palabras que el lector se imagina perfectamente sin que las traduzcamos aquí.

White no se achantó del todo, eso sí. Hubo media sonrisa, hubo conato de respuesta y hubo compañeros del Arsenal metiéndose en medio para que la cosa no fuera a más. Tela.

Por qué medio Twitter está en bucle con el vídeo

El clip lleva desde anoche dando vueltas en X y TikTok, y aquí viene lo bueno: la escena tiene todos los ingredientes que internet adora. Un técnico icónico defendiendo el escudo como si fuera una final del Mundial, un jugador rival con cartel de chulesco y un símbolo del club pisoteado a la vista de cualquier cámara. Combo perfecto.

Los aficionados del Atlético ya han elevado a Simeone a categoría de meme épico. Los del Arsenal, divididos: unos defienden a White diciendo que ni se dio cuenta, otros admiten que el gesto está feo. Y el resto del fútbol, comiendo palomitas mientras esperan a ver si la UEFA dice algo sobre el episodio.

Por ahora, ni el Atlético ni el Arsenal han emitido comunicado oficial. Lo más probable es que la cosa se quede en bronca de túnel, sin sanción ni expediente, pero el ruido mediático ya está hecho.

El precedente que conviene recordar antes de juzgar

Esto no es nuevo, ni mucho menos. El gesto de pisar o besar el escudo rival es de los clásicos del fútbol moderno, y casi siempre acaba mal. Acordaos de Di María besando el escudo del Real Madrid frente al PSG, o de Cristiano callando al Camp Nou. La diferencia es que esos gestos eran del propio club, no de pisotear el ajeno.

El caso de White se acerca más a episodios tipo Adebayor celebrando ante la afición del Arsenal o el famoso pisotón a la camiseta del Barça que protagonizó algún rival ya olvidado. Suelen quedar en anécdota, pero generan respuestas viscerales. Y Simeone, si por algo se le quiere o se le odia, es por no callarse jamás cuando huele falta de respeto. El Cholo lleva catorce años convirtiendo el escudo en religión, y cualquier roce con ese símbolo le activa el modo guerra.

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Mi lectura: White no lo hizo con maldad calculada, pero tampoco con cuidado. En un campo rival, mirando dónde pisas, no cuesta tanto. Y Simeone hace lo que tiene que hacer un entrenador que ha construido su carrera sobre la pertenencia. La bronca es la bronca, y la viralidad ya es problema de los community managers de ambos clubes.

El plot twist nadie lo vio venir.

Lo próximo: la rueda de prensa post-eliminatoria, donde a Simeone le van a preguntar por esto sí o sí. Y ahí puede pasar de todo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)