¿Es España más insegura hoy? A la mayoría de los españoles le preocupa la seguridad y la desaparición de la clase media

Son muchos los factores que se encuentran ahora mismo sobre la mesa que explican esta sensación de inseguridad que perciben los españoles actualmente, desde la regularización masiva de inmigrantes hasta la desprotección legal. ¿Vivimos realmente peor que hace diez años? ¿Es España hoy un país más inseguro o simplemente lo sentimos así? La duda ya no es marginal, forma parte de conversaciones cotidianas, de sobremesas largas y de ese runrún constante que acompaña a la actualidad.

Los datos económicos no siempre encajan con lo que percibe la gente. Mientras algunos indicadores mejoran, la sensación general apunta en otra dirección. Y ahí es donde empieza el problema: cuando la realidad y la percepción dejan de coincidir.

Porque al final no se trata solo de cifras, sino de cómo vive la gente su día a día. Y ahí, cada vez más españoles sienten que algo se ha torcido.

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Un país que se percibe más inseguro, aunque no todo haya cambiado

Esa inseguridad global acaba filtrándose hacia dentro. Fuente: Agencias

La mayoría de los españoles cree que el mundo es hoy más inestable que hace una década, y no es para menos, basta con leer las noticias todas las mañanas para darnos cuenta de lo expuestos que nos encontramos. No es una impresión aislada, es casi un consenso. Conflictos internacionales, tensiones políticas y una sensación constante de incertidumbre han ido moldeando esa percepción hasta convertirla en algo estructural.

Esa inseguridad global acaba filtrándose hacia dentro. España no vive ajena a ese contexto y muchos ciudadanos sienten que el país también es ahora más vulnerable. No necesariamente porque haya un cambio drástico en el día a día, sino porque el entorno genera una alerta constante difícil de ignorar.

El golpe silencioso: vivir cuesta más y la clase media se resiente

Durante años, la clase media fue ese espacio estable al que aspirar. Fuente: Agencias

Si hay algo que explica este malestar es el coste de la vida. Es, con diferencia, la principal preocupación. No hace falta mirar grandes informes, basta con hacer la compra, pagar el alquiler o intentar ahorrar a final de mes.

Aquí aparece uno de los grandes cambios de fondo. Durante años, la clase media fue ese espacio estable al que aspirar. Hoy, para muchos, mantener ese nivel de vida ya no es automático. Se trabaja, se ingresa, pero la sensación de avanzar se ha diluido. Y eso pesa más que cualquier dato positivo.

Entre el miedo al futuro y la nostalgia del pasado: así se construye la percepción de deterioro

No es únicamente que la situación actual genere dudas, es que el futuro ya no se percibe como una mejora automática. Fuente: Agencias

Hay un factor que explica gran parte de este clima social y que muchas veces pasa desapercibido, la comparación constante con el pasado. Para una parte importante de la población, la sensación de que antes se vivía mejor no responde solo a datos objetivos, sino a una percepción emocional. Se recuerda un contexto más estable, con menos incertidumbre y con una idea más clara de progreso.

Ese contraste con el presente, marcado por cambios rápidos y difíciles de prever, alimenta la sensación de pérdida. No es únicamente que la situación actual genere dudas, es que el futuro ya no se percibe como una mejora automática. La idea de que las próximas generaciones vivirán mejor se ha debilitado, y eso cambia por completo la manera en la que se interpreta la realidad.

En ese escenario, el pesimismo encuentra terreno fértil. Cuando el futuro deja de ser una promesa y se convierte en una incógnita, la percepción de inseguridad crece, incluso aunque algunos indicadores mejoren. Y ahí es donde se consolida esa sensación generalizada de que algo importante, aunque difícil de señalar, ya no funciona como antes.

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Más desconfianza, más distancia: el desgaste del vínculo social

Se percibe más individualismo, más fragmentación y menos proyecto común. Fuente: Agencias

A todo esto se suma una creciente desconfianza hacia las instituciones y el sistema político actual, más específicamente el gobierno. Una parte importante de la sociedad siente que no está representada, que las decisiones se toman lejos y que sus problemas reales no ocupan el centro del debate.

Ese distanciamiento también se refleja en lo social. Se percibe más individualismo, más fragmentación y menos proyecto común. No es solo una cuestión política, es una sensación de desconexión generalizada que hace que cada uno mire más por lo suyo. Y cuando eso ocurre, la incertidumbre no solo se mantiene… se multiplica.

Al final, la gran pregunta no es si España está objetivamente peor, sino por qué cada vez más gente siente que lo está. Porque cuando una percepción se vuelve mayoritaria, deja de ser solo una sensación para convertirse en un problema real. Y quizá ahí esté el verdadero desafío, recuperar no solo los datos, sino también la confianza.