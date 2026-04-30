Resumen de chats: el nuevo botón de WhatsApp para no tener que leer todas las conversaciones pendientes

Hoy en día, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, con millones de personas que la utilizan cada día para comunicarse con amigos, familiares, clientes, etcétera. Sin embargo, es un problema cuando se acumulan conversaciones sin leer y no se tiene suficiente tiempo para atenderlas todas.

Es por ello por lo que Meta ha decidido apostar por mejorar la experiencia de los usuarios con la llegada de un nuevo botón que activa el resumen de chats, con el que ya no tendrás que pararte a leer todas las conversaciones pendientes en su totalidad. Se trata de una gran novedad que llega para revolucionarlo todo y mejorar la experiencia de los usuarios.

LOS RESÚMENES DE CHATS LLEGAN A WHATSAPP

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WhatsApp está trabajando en una nueva función que puede transformar por completo la experiencia de los usuarios. Se trata de una función que promete cambiar la manera en la que se leen los chats de conversación.

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Hablamos de su función para resumir el contenido de los chats, pero, a diferencia de lo que se pueda pensar, no está previsto que se realice de manera individual, sino que se trate de un resumen completo de todo lo que ha sucedido en la app de Meta mientras no la estabas utilizando.

Es una función similar a lo que Apple hizo con su Apple Intelligence en los iPhone, una inteligencia artificial capaz de leer notificaciones e incluso resumir lo que ha estado sucediendo en el móvil. Ahora, WhatsApp quiere hacer lo mismo de la mano de Meta AI, una herramienta útil que ahora incluirá un nuevo botón en la bandeja de entrada de la app.

Su función es sencilla de entender, y es que tan solo habrá que pulsar sobre este botón para que la IA lea todos los mensajes pendientes por leer y haga un resumen para contarte qué te dice cada uno de tus contactos.

WHATSAPP LEE Y RESUME EL CONTENIDO DE TUS CONVERSACIONES

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WhatsApp, que cuenta con la competencia de Bitchat, implementará este nuevo botón que evitará que tengas que abrir cada conversación de forma individual para enterarte de lo que se ha hablado, lo que puede ser tedioso, especialmente si son grupos con cientos de mensajes acumulados.

Ahora la aplicación de mensajería de Meta será capaz de leer y resumir el contenido de varias conversaciones al mismo tiempo, sin tener que ir una por una como hasta el momento. Además, esta función es muy cómoda y sencilla de utilizar.

Cuando tengas varias conversaciones pendientes de leer y accedas a WhatsApp, en la parte superior del feed aparecerá el nuevo botón para obtener el resumen. La propia IA de Meta será capaz de entender el contexto de cada conversación, contarte quién dice cada cosa y separar los temas que se tratan en distintos chats.

En este sentido, conviene tener en cuenta que esta función estará disponible tanto en dispositivos móviles con sistema operativo Android como en los iPhone de Apple.

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Ahora que ya podemos incluso hacer la compra por WhatsApp gracias a Eroski, pero además de lo útil que esto puede ser, también lo es su nuevo botón para resumir chats de conversación. Lo que hay que saber al respecto es que, al activar esta función, como es lógico, la IA tendrá acceso a leer todas tus conversaciones.

Desde Meta han querido asegurar que el proceso se lleva a cabo en un entorno totalmente privado, en el que los chats son analizados en un lugar hermético y que se borran inmediatamente después de que el resumen sea enviado al propio usuario.

Dicho de otra manera, la compañía de Mark Zuckerberg asegura que la IA analiza todas las conversaciones en un servidor al que nadie más tiene acceso, y que borra el rastro de esos mensajes tras contarte qué está sucediendo. De esta manera, no se almacena la conversación, sino que, tras analizarla, se emite el resumen y se elimina.

La función para asumir mensajes en WhatsApp se está probando en la última versión beta, por lo que es posible que llegue a los dispositivos móviles en las próximas semanas. No obstante, habrá que ver cuándo lo hace en Europa, y que las regulaciones sobre el tratamiento de datos pueden provocar cambios e incluso restricciones sobre su uso.